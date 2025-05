Última hora sobre el estado de salud de Curro Romero: "Estamos esperando que le den el alta"

Un ingreso que Curro está llevando "con resignación ", como nos ha contado con la sinceridad que la caracteriza: "Hombre, él dice que el único sitio donde le pueden curar es en el hospital. Su vida ha sido otro tipo de enfermedades, de coronadas y cosas de estas, que no está acostumbrado, pero él confía plenamente en los médicos y está muy bien, muy bien".

Respecto a los rumores que surgieron este lunes acerca de un posible fallecimiento de Curro, Carmen reconoce que aunque "no me asusté porque estaba con él", "fue tremendo porque fue llamando todo el mundo de todas partes". "El bulo decía que había fallecido Curro Romero, me quedé muerta, sobre todo para asustar a la familia y a todos los seguidores. Bueno, fue una cosa impresionante y una muestra de cariño. La gente llamaba llorando y en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, se aclaró ya y nada, ya se quedó todo claro que nada de eso, que estaba buenísimo" ha concluido, tranquilizando respecto al estado del 'Faraón de Camas'.