A pesar de las duras críticas sobre su papel como madre a las que se ha tenido que enfrentar desde que saltase a la fama, lo cierto es que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está muy feliz respecto a esta faceta. Aunque la creadora de contenido reconoce que ha sido uno de los momentos más bonitos de su vida, la verdad es que tuvo que realizar un cambio radical como persona, ya que no se encontraba en las circunstancias adecuadas: “Su nacimiento no solo me hizo madre, me hizo mejor persona”.