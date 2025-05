Irene Rosales habla del problema de salud que le impedido ir a la Feria

La exconcursante de 'GH DÚO' ha hablado con total naturalidad de una situación que le ha impedido ir a la Feria y que le está provocando "mucho dolor"

Tras no poder asistir todavía al ferial de Sevilla, Irene Rosales ha presumido allí de su sobrina

Jessica Bueno se sincera en una carta con guiño a Irene Rosales: "Una mención especial"

Las imágenes de la Feria de Sevilla están siendo de récord. No hace falta más que meterse a las redes sociales de las famosas e influencers para ver cómo estas lucen sus preciosos trajes de gitana. Muchas son las caras conocidas y los looks de este 2025 por el Ferial, pero hay una ausencia que también está llamando la atención. Irene Rosales no ha asistido aún y ha explicado los motivos que tienen que ver con un problema de salud.

La que fuera concursante de 'GH DÚO' se ha visto obligada a tirar de recuerdos y de carrete de otros años para aparecer vestida de gitana en sus redes. Sin darle mucha importancia, pero recalcando que está siendo un impedimento, Irene Rosales se ha resignado indicando que "es lo que toca" por lo pronto hasta que no sepa exactamente que tiene o le desaparezca el dolor.

La influencer y colaboradora televisiva ha sido siempre uno de los rostros que no ha fallado en la Feria, pero este año se ha conformado por ahora con presumir de sobrina en el ferial. A sus seguidores les ha contado que está con mucha cojera desde hace un día en el que sufrió un accidente doméstico. "Ayer tuve un mal movimiento con la rodilla derecha y llevo desde ayer con dolor en la rodilla", ha expresado en un vídeo sin poder disimular sus dificultades para poder caminar con normalidad por la calle.

Indicando que está tratando de ser prudente, aunque no ha pensado aún en acudir al médico porque cree que esta molestia irá remitiendo sola, Irene Rosales se ha resignado a que este año tal vez sea diferente. "Dolor eso es lo que me queda. Ya se me quitará", ha dicho esperanzada.