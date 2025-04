Ana, la hija mayor de Irene Rosales, se prepara para recibir su Primera Comunión. Un momento muy especial que en casa llevan organizando desde hace meses con muchísima ilusión y que cada día está más cerca. La primogénita de los exconcursantes de 'GH DÚO' llevará no uno, sino dos vestidos de comunión. El primero, por ahora es un absoluto misterio. No ocurre lo mismo con el segundo look, cuyos detalles y complementos desgranamos y descubrimos en este artículo.