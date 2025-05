Pero si ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido ha sido el estilismo elegido por Alma, Jimena y Junquera para esta jornada tan especial. Las tres han lucido exactamente el mismo conjunto: un llamativo vestido de flamenca en color rosa flúor, acompañado por un mantón verde y un vistoso tocado de flores multicolor. Un look que no solo ha acaparado todas las miradas por la pomposidad de sus volantes, si no que también ha demostrado la complicidad y el fuerte vínculo que las une. Algo que también han dejado claro con su forma de actuar en el vídeo, donde podemos verlas bailando, abrazándose y posando como auténticas modelos.