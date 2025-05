La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se ha puesto cara a cara con los fantasmas de su pasado en el primer episodio de su docureality y, tras cargar duramente contra Tony Spina y Marta Peñate, desvela todos los detalles de su infidelidad al italiano. Oriana explica hasta qué punto llegó y contesta a los rumores que la acusan de haber creado esta situación de manera premeditada: “Dicen que había sido un montaje para que no me dejase, pero la realidad es que me lo comí”.