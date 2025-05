Gabriella Hahlingag estalla ante las acusaciones de infidelidad a Manuel González: "Ha dicho tonterías"

Álex Girona, exnovio de Gabriella Hahlingag, le acusa de haberle enseñado los resultados de su operación de pecho

"Lo que ha soltado por la boca no tiene ni pies ni cabeza", se defendía Gabriella Hahlingag

Gabriella rompe a llorar por la información que ha recibido: "Sigo en Honduras y estoy agobiada"

Siguen saliendo testimonios que acusan de infidelidad a Gabriella Hahlingag. El último en hablar públicamente ha sido su ex, Álex Girona, que contó en ‘Tardear’ que su ex le ha enseñado su operación de pechos esta misma semana pero ella niega la polémica y dice estar harta.

Giovanna González ha podido hablar con Gabriella tras el reencuentro con su chico en Honduras y la polémica por sus supuestas infidelidades. El último en acusarla ha sido su exnovio, Álex Girona, que dejaba caer que en abril han hablado "más de lo habitual": "Se aburre y me llama. No creo que esté para tener una relación. Si estás enamorada de tu novio, no llamas a tu ex".

Es más aseguraba que le había enseñado el pecho para mostrarle el resultado de su última intervención estética.

¿Qué dice Gabriella ante las acusaciones de infidelidad?

"Estoy un poco en la mie***", decía ante la pregunta de Giovanna González y atacaba a su ex: "Lo que ha soltado por la boca no tiene ni pies ni cabeza, ha dicho tonterías".

Eso sí, confirmaba que han hablado y han tenido contacto: "Claro que las videollamadas han existido". Sin embargo, no por lo que él dice: "No es el motivo, flipo tanto que ya no me sorprende, estoy tan reventada psicológicamente...".

Además, lanzaba un reproche: "Yo no le he permitido a nadie de mi familia que se meta en mi relación y la familia de Manuel lo ha hecho. Es su hermana, lo entiendo, lo respeto pero no lo comparto",

"Yo tengo la conciencia tranquila, pero estoy cansada de dar explicaciones innecesarias a todo el mundo de todo lo que hago...", se quejaba Gabriella y añadía: "Si le hablo a un chico en una discoteca... pero ¿Por qué? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿De qué lo conozco? ¿Cuánto tiempo? ¡Ya está bien! Soy una chica de barrio, de toda la vida, que se relaciona con todo el mundo porque soy una persona sociable. Y al que no lo entienda, lo siento. Y si Gloria es una persona con su mentalidad machista, me importa res capu***... ¡Yo, no!"

Gabriella quiere tener una conversación con su chico