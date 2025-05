Exclusiva | Manuel González y Gabriella "no serían novios", según alguien de su entorno: "Han creado una estrategia"

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha recuperado su móvil tras visitar a su novio en Honduras y ha estallado en Instagram

Gabriella Hahlingag ha asegurado que no da crédito a todo lo que se está diciendo y ha llorado desconsoladamente en sus stories

Gabriella Hahlingag vio hace tan solo unas horas a su novio, Manuel González, en las playas de los Cayos Cochinos y tras su visita ha podido recuperar su teléfono, al que no había tenido acceso en los días previos porque no podía saber que su cuñada, Gloria González, también estaba en Honduras.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha quedado muy sorprendida con la información que ha recibido y es que ha visto que mucha gente la está criticando en las redes sociales y que alguien de su entorno ha asegurado en 'TardeAR' que su relación es una farsa, "una estrategia" para que él tenga una trama potente en 'Supervivientes'.

"Al coger mi móvil después de estar aislada dos días he visto cosas que no me esperaba para nada y sobre todo de personas que quería mucho y que sin importar cómo me podía sentir yo o mi familia han decidido intentar pisarme", ha escrito la murciana en sus stories para mostrar su tristeza y su decepción por sentirse traicionada.

Tras ese story escrito, ha compartido un vídeo llorando en el que explica que sigue en Honduras porque su vuelo se ha cancelado y que está desbordada porque le gustaría que cesasen los comentarios que ponen en duda sus sentimientos y su relación.

"Hoy he reventado, no puedo más, estoy super agobiada, creo que ya habéis conseguido todo lo que queríais y creo que ya está bien", ha estallado Gabriella, que ha prometido dar su "última versión de todo en cuanto pise España": "Se me acusa de que esto era un complot que habíamos hecho Manuel y yo, que era mentira, que él me da igual y que yo nada más que quería tele".