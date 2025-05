Álex Girona , expareja de Gabriella, ha desvelado un detalle inédito de su relación con la actual novia de Manuel González, concursante de ' Supervivientes 2025'. "He visto cómo le ha quedado su operación de aumento de pecho . Me la ha enseñado por videollamada", cuenta en ' Tardear '.

"Fue un momento, me dijo que pusiese las manos detrás", agrega. Al parecer, Gabriella le habria llamado a su expareja poco después de su increíble encuentro con Manuel González en Honduras. "Me llamó, me pasó la ubicación y me dijo para hacer la gracia que 'a ver a cuánto estábamos'", comparte.