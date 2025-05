Años después de su paso por el programa, María confiesa que sigue siendo una persona muy emocional y sensible. “Soy muy llorona, no quiero llorar”, reconoce mientras rememora una etapa que, asegura, le marcó para siempre. Su paso por ‘Myhyv’ no solo la catapultó a la fama, sino que también le permitió conocer a personas que, de una forma u otra, dejaron huella en su vida.