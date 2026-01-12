La hermana de Plex desvela cómo es Aitana en las distancias cortas y cómo se enteró de su relación

La hermana menor del youtuber también ha explicado cómo le afectó la fama de Plex en su día a día y en el colegio

Anix, la hermana de Plex, ha roto su habitual discreción este pasado fin de semana durante su asistencia a los Army Awards 2026. La joven ha hablado ante los medios no solo sobre su experiencia personal con la fama de su hermano, sino también sobre cómo es Aitana Ocaña en las distancias cortas y cómo descubrió que el influencer mantenía una relación sentimental con la cantante.

Tal y como aseguró durante los galardones, la noticia del romance entre el youtuber y la artista le llegó de manera totalmente inesperada. "No fue él, porque yo me enteré un día que me desperté por la mañana y me dice mi madre: 'Ana, me ha dicho Dani que le gusta Aitana'", ha revelado entre risas. En ese momento, Plex se encontraba inmerso en uno de sus viajes de 'La Vuelta al mundo en 80 Días', lo que dificultó que pudiera contárselo personalmente.

Fue entonces cuando la información le fue llegando a cuentagotas, incluso a través de terceros. "Poco a poco vi el vídeo, me fui enterando por las redes...", añadió.

Semanas después pudo conocer a la intérprete de 'Mon Amour' en su faceta personal. "Me la presentó y genial. Una más. Es muy mona, muy buena persona, súper cercana… una persona que se preocupa muchísimo por ti", indicó la joven.

Según trascendió a finales de 2025, Aitana y Plex tienen pensado mudarse juntos este año. Ambos tienen viviendas en la periferia de Madrid, lo que facilitaría la transición. Plex posee un chalet con parcela y piscina en la sierra madrileña, adquirido en 2020, mientras que Aitana vive en una vivienda unifamiliar en una zona residencial exclusiva a las afueras de la capital.

La fama de Plex

Durante el evento, Ana también quiso poner el foco en una etapa complicada de su vida, marcada por el estrés mediático de su hermano cuando ella aún era muy joven. Según explicó, al principio todo parecía un juego: "Cuando grababa con mi hermano, grababa contenido de niños, estaban mis amigos y no me decían nada porque también salían ellos, les gustaba, era un juego".

En aquel momento, la exposición no tenía consecuencias para ella. "Era un poco más inocente y no sabía lo que eran las visitas, no sabía lo que era la fama ni nada", añadió.

Pero la situación cambió cuando llegó al instituto. Ana explicó cómo comenzó a sufrir burlas por el contenido que Plex subía a redes: "Se reían de mí por cosas que hacía mi hermano… por la época de la capibara de mi hermano, de Frank de la Jungla… y yo ni siquiera había hablado ni con mi hermano y ya el día siguiente se reían de mí en el instituto", confesó, afirmando que ha decidido hacerlo público ahora con la intención de concienciar sobre la falta de tolerancia y empatía que aún existe en las redes sociales y en los entornos escolares.