Tal y como se ha sincerado en una entrevista con la revista 'People', "en cada titular que leía sobre mí, gente adulta escribía artículos diciendo que me veía fatal, que estaba embarazada o que me veía como una gorda. O sea, tenía 14 años. Me dañó muchísimo la autoestima. Entendí lo que era ser odiada. Pasara lo que pasara, era un blanco. Me resultaba muy difícil mirarme al espejo y decir: 'Amo esta versión de mí'", se ha lamentado. A los 17 años se sometió a una operación de reducción mamaria por los complejos.