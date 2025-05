Más allá del herpes zóster: los episodios más dramáticos de la vida de Joshua Velázquez

La vida de Joshua Velázquez no ha sido fácil

El concursante de 'Supervivientes' ha crecido sin la figura de su madre y hecho frente a otros complicados episodios

El parte médico de Joshua Velázquez tras haber sido evacuado de urgencia por un brote de herpes zóster: "Han aparecido nuevas lesiones..."

El concurso de Joshua Velázquez se ha visto empañado por culpa de un molesto problema de salud. Un herpes zóster mantiene al concursante de 'Supervivientes' apartado de sus compañeros de concurso; impedimento por el que se encuentra bajo observación médica, nominado y a la espera de que el equipo médico apruebe su regreso a las playas. A pesar de la incertidumbre, este suceso no consigue que pierda la ilusión. La vida del diseñador está cargada de duros y dramáticos episodios.

Su padre fue el encargado de su crianza

Según comentó el diseñador de moda, que ahora tiene 35 años, su madre no ha estado en su vida. Ha sido su padre, con el que no podía evitar emocionarse tras haber podido hablar con él poco antes de recibir su diagnóstico, quien ha ejercido el rol de único progenitor. Durante toda su vida, Kiko ha luchado con uñas y dientes por sacar adelante a su hijo.

Crecer sin la figura de una madre es complicado. A pesar de esta ausencia tan importante, ya que su madre no ha estado en condiciones para ejercer su papel, el concursante de ‘Supervivientes 2025’ asegura que no le guarda ningún tipo de rencor.

"Hoy se me está viniendo una persona a la mente que no está en mi vida y que es mi madre", le confesaba a Lorenzo Caprile después de que éste le preguntase en la persona en la que estaba pensando ante la final del programa de costura que ganó y en el que se dio a conocer ante la audiencia. "Yo no tengo relación con mi madre hace muchos años, pero es la mujer que me trajo al mundo", contaba emocionado ante las cámaras. "No sé si estará orgullosa o no, pero yo esto hoy se lo voy a dedicar a ella pasara lo que pasara", seguía expresando mientras se secaba las lágrimas.

“Es mi madre, la quiero y aunque no esté en mi vida es la mujer que me trajo al mundo, eso lo llevo conmigo siempre", prosiguió con emoción. "Hay veces que tu madre no está y la echas de menos porque no está. Mi pena es saber que está y no poder disfrutar de ella como mi madre", reconoció muy afectado.

El episodio del vestido de Cristina Pedroche

Su complicado entramado familiar no ha sido el único gran obstáculo que ha vivido Joshua. Antes de saltar a la fama apareció en la prensa nacional por la curiosa y exagerada similitud de una de sus creaciones con el despampanante y famoso vestido de Cristina Pedroche en las campanadas de 2017, firmado por un creativo de renombre. Fueron muchos los medios que abordaron el caso y escribieron la palabra plagio con todas las letras.

Sin embargo, el diseñador canario siempre negó la copia y pensó que aquello fue consecuencia de la azarosa casualidad. De hecho, vivió aquella situación de atención mediática con gran agobio. “Me pasó factura, estuve una noche en el hospital por una arritmia cardiaca”, ha explicado en prensa.

"Yo no acusé de nada, la gente por Internet habló mucho, pero yo nunca me pronuncié y eso que me llamaron de todas los medios y televisiones. Me lo pensé, pero mi padre me dijo que, si iba, me vendría una oportunidad grande en el futuro que no podría aprovechar, y así fue", explicó con la serenidad que da el paso del tiempo.

Joshua Velázquez iba para Guardia Civil