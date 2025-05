A pesar del extenso currículum amoroso de Álvaro Escassi, concursante de ‘Supervivientes’, no han sido muchas las mujeres que han conseguido enamorarle como lo ha hecho su actual pareja, Sheila Casas, por quien ha llegado incluso a tatuarse, tal y como ha confesado en Honduras. Un tatuaje que no ha dejado de besarse como seña de que sigue pensando en su pareja.

La pareja sorprendía al mundo entero cuando anunciaban su enlace en la revista 'Hola'. Una boda que se celebraba, y por todo lo alto, el 28 de diciembre del 2016. No obstante, el matrimonio duraba más bien poco a pesar de darse un ‘sí, quiero’, muy enamorados. La siguiente sorpresa del matrimonio, no fue la llegada de un nuevo miembro, sino su separación. Cinco meses después, ya no vivían juntos y para verano ya habían firmado el divorcio.