Sheila Casas reacciona a la conversación de Álvaro Escassi y Jorge Javier Vázquez sobre ella

Al jinete le hizo mucha ilusión saber que "se ve desde fuera" que no para de besarse la mano y le confesó que es porque ahí lleva tatuado un dibujo que le hizo Sheila Casas, su actual novia, cuando se conocieron en el plató de 'TardeAR'. El presentador le preguntó si no creía que se podía arrepentir de haber grabado en su piel el dibujo de una persona que un día podrá ser su ex, pero Escassi presumió de su amor y dijo que ese tatuaje estaría en su mano "para siempre". "Para siempre by Escassi", ironizó Jorge Javier, dando por terminada la conversación.