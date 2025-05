Ahora, Gloria se ha defendido en ' Tardear ' de las acusaciones de Gabriella. Ha compartido que ha recibido "amenazas" por su parte. "En el programa anterior se han emitido llamadas en las que me amenaza con insultos constantes, como niñata maleducada.Y ya lo más fuerte es que me ha afirmado que va a venir a Cádiz a darme un 'palizón'", ha asegurado en directo.

Gloria asegura que sus comentarios "están fuera de lugar". "Tengo mucha educación, no he entrado en su juego. Ha subido vídeos muy despectivos hacia mi persona", ha compartido.

Alex Álvarez, periodista de 'Tardear', ha podido conversar con Gabriella tras haber salido a la luz su presunta ruptura con su pareja, Manuel González. "SSu vida es una m**rd*, a mí ella me importa una m**rd*. Violar la intimidad de una persona y hacerlo público con el fin de hacerle daño es delito, si no me da unas p*t*s disculpas voy a tomar medidas legales", ha compartido como hemos podido ver esta conversación telefónica.