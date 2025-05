Equipo mtmad 13 MAY 2025 - 18:59h.

Adrián Creus desvela qué tipo de relación tuvo con Nona Sobo y opina sobre su relación con Sebastián Yatra

Adrián Creus desvela en qué punto está su relación con Nerea tras declararse: disponible en Mitele

Compartir







Adrián Creus regresa una vez más al videopodcast de ‘En todas las salsas’ con mucho que aclarar. Después de declararse públicamente a Nerea y confesar que ha retomado su relación con ella, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ aclara toda esta situación y confiesa si son novios. Además, Adrián habla de su relación con la actriz Nona Sobo y desvela el motivo por el que no funcionó.

A pesar de estar intentándolo de nuevo con Nerea tras su ruptura con Nuria MH, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ no ha podido evitar recordar su pasado con Nona Sobo después de que saliera a la luz su relación con Sebastián Yatra. Adrián habla de su historia con la famosa actriz y aclara en qué punto está su relación actualmente. “La conocí en una fiesta”, comienza explicando el influencer. Hace alrededor de un año y medio coincidieron en una fiesta y conectaron desde el primer instante.

PUEDE INTERESARTE Nuria MH entra en directo y se pronuncia sobre la relación de Adrián Creus y Nerea

“Conectamos súper bien”, asegura Adrián Creus mientras cuenta qué pasó realmente entre ellos. “A ella no le gusta hablar de su vida privada”, reconoce el exconcursante de 'Gran Hermano'. Aunque no quiere dar muchos detalles, Adrián termina desvelando todos los planes que han hecho juntos desde que se conocen y cuenta por qué decidieron ser simplemente amigos y no convertirse en algo más. Además, el influencer aclara qué tipo de relación tiene actualmente con ella ahora que está con Nerea.

Programa completo: Adrián Creus se pronuncia sobre la relación de Nona Sobo con Sebastián Yatra

Adrián Creus ha querido también dar su opinión sobre la relación de Nona Sobo con Sebastián Yatra, un romance que ha estado acaparando todos los titulares de los medios de comunicación. “Tengo que quedar con ella a hablar”, afirma el influencer. Hace tiempo que no la ve y quiere quedar con ella para enterarse realmente de lo que está pasando entre el actriz y la cantante.

El influencer confiesa que siempre la ha visto como una persona con espíritu libre. “Ella es un alma libre”, asegura el exconcursante de ‘Gran Hermano’. ¿Logrará Sebastián Yatra que cambie de opinión? ¡No te pierdas la opinión de Adrián Creus! Por otro lado, el infuencer habla de su ruptura con Nuria MH y si ha vuelto a ponerse en contacto con ella. Además, desvela cómo le sentaría que Nerea y Luis siguieran en contacto ahora que son pareja ¡Descúbrelo todo dándole play al video!