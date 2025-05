Equipo mtmad 13 MAY 2025 - 16:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' responde a las duras acusaciones que ha hecho Adara Molinero sobre ella

Adara Molinero se sincera sobre su enfrentamiento con Fani Carbajo

Fani Carbajo reaparece en mtmad con muchas ganas de saldar cuentas pendientes. En las últimas semanas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha visto envuelta en varias polémicas que ha querido zanjar. Antes de cargar durante contra Patri Pérez y acusarla de ser una manipuladora, Fani se pronuncia tras las duras críticas de Adara Molinero.

Fani Carbajo y Adara Molinero se enzarzaban en un tenso cara a cara hace algunas semanas en el videopodcast de ‘En todas las salsas’. Durante este enfrentamiento, salieron a relucir muchas diferencias entres las influencers. Lejos de dejar de lado el conflicto, Adara se ha sincerado en su videopodcast y ha tachado a Fani de ser “un poco problemática” y de haber hablado en varias ocasiones de ella. Fani, sin pelos en la lengua, responde a estas acusaciones y defiende su trabajo como colaborado.

La exparticipante de ‘La última tentación’ está harta de quedar siempre como la mala. Fani ha respondido tanto a Patri Pérez, como a María Brun y Marta Peñate por las respectivas polémicas que tenía con ellas. Ahora, es el momento de Adara Molinero. “En mi vida te he nombrado”, comienza diciendo la influencer. Fani está cansada de estar continuamente enfrentada con varias de sus compañeras de profesión y espera que después de estas palabras, el tema quede cerrado, al menos con Adara.

Capítulo íntegro: Fani Carbajo se defiende de las acusaciones de Adara Molinero

Fani Carbajo ha querido defenderse de los reproches que Adara Molinero ha lanzado sobre ella en su videopodcast. La que fuera concursante de 'Supervivientes' la tacha no solo de hablar de ella, si no de ser una mentirosa y contar cosas que no son. Fani, contra esto, defiende que lo único que hace es trabajar. “Trabajo de colaboradora”, dice haciendo referencia a qué todo lo que habla sobre los demás, es por trabajo.

Fani aprovecha también para lanzarle alguna que otra pulla a Adara. “No para de rajar de Ivana”, asegura la influencer. Fani no entiende cómo puede acusarla de hablar de todo el mundo cuando ella es la primera que ha utilizado su videopodcast para cargar contra Ivana en varias ocasiones. Además, Fani asegura que jamás la ha nombrado y da por zanjado su enfrentamiento con ella. Por otro lado, Fani se pronuncia también sobre su enfrentamiento con Marta Peñate y le pide perdón a pesar de que no está de acuerdo con sus declaraciones ¡No te pierdas nada dándole play al video!