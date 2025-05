La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' estalla duramente contra Fani Carbajo y pide que la deje en paz

Patri Pérez muestra el comentario que dejó Fani Carbajo en su publicación

La influencer explica cómo se ha dividido sus bienes con Lester Duque tras su divorcio

Patri Pérez regresa a mtmad para inaugurar su nuevo canal, ‘Renaciendo’. Tras anunciar su divorcio con Lester, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ está dispuesta a comenzar su nueva vida desde cero. Aunque pretende que su canal sea un lugar positivo, donde sus seguidores la conozcan es esta nueva faceta, la influencer no ha podido evitar estallar contra Fani Carbajo y responderle tras un comentario de esta en sus redes sociales.

Patri, que se ha hecho un cabio de look radical, no ha estado pasando por su mejor época y así se lo ha hecho siempre saber a sus seguidores. La catalana es muy transparente y no tiene miedo a mostrarse vulnerable en sus redes sociales. En uno de estos videos en los que salía llorando, Fani Carbajo le dejó un comentario que a Patri no le sentó nada bien. “Es mi perfil y hago en él lo que me da la gana”, comienza explicando tajante.

La catalana no entiende cómo Fani, que también tiene un canal de mtmad dónde cuenta su vida, se atreve a decirle eso a ella. “No eres el ejemplo de nada”, le lanza Patri. No es la primera vez que ambas creadoras de contenido se enfrentan. Patri, que está muy feliz y tranquila con su nueva vida, no va a dejar que nadie se meta en ella y le dedica unas duras palabras a Fani. “Tu vida está muy vacía”, afirma.

Patri Pérez explica que al poco tiempo de dejar el comentario, sus seguidoras salieron en su defensa y Fani Carbajo terminó eliminándolo. “Tanto valor que tienes, deja el comentario ahí”, le espeta Patri. Para el momento en el que el comentario desapareció, la catalana ya había hecho captura y aprovecha para leerlo y contestar punto por punto a todo lo que Fani le dijo. “Me daría vergüenza siendo madre y mujer”, admite. Patri no entiende como Fani querría quedar por encima de ella cuando sabe lo mal que lo ha pasado con el tema del divorcio.