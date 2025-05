Fani Carbajo está más enfadada que nunca y llega a su canal de mtmad con ganas de dar guerra. Estos últimos días, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Patri Pérez no han parado de mandarse mensajes cargados de ira a través de sus redes sociales. La expareja de Lester Duque publicó un video en su canal de mtmad hablando de Fani y ahora, ella responde a Patri Pérez y estalla contra ella .

Aunque hubo un momento en el que lograron superar sus diferencias y ser amigas , ambas tienen claro que después de esta gran discusión cada una seguirá su camino. Todo comenzó porque Patri, abriéndose con sus seguidores, publicó un video llorando mostrando la realidad de su estado de ánimo. Fani, que no está de acuerdo en cómo Patri trata el tema de la salud mental le dejó un comentario en su publicación. Ahí, estalló todo.

“Hoy voy a desenmascararte”, comienza advirtiendo Fani. La influencer asegura que no tiene ningunas ganas de perder su tiempo hablando de ella, sin embargo, está harta de que la deje siempre como la mala. “Me hace daño quien puede, no quien quiere”, asegura la exparticipante de ‘La última tentación’. Fani explica por qué dejó ese comentario, y es que siente que Patri no trata el tema de la salud mental como debería y que lo hace simplemente por ‘likes’ y seguidores.