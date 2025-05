Lidia González 13 MAY 2025 - 19:37h.

El extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, muy tajante, revela si Oriana Marzoli le ha felicitado por el embarazo de Marta Peñate

Tony Spina entra en directo y desvela nuevos detalles de su futura paternidad, en exclusiva, en el programa completo: disponible en mitele

Tony Spina no puede estar más feliz después de que Marta Peñate anunciase, muy emocionada, que está embarazada. Tras mucho tiempo intentándolo y sometiéndose a distintos procesos, por fin, han logrado conseguirlo. Ahora que ha comunicado esta gran noticia, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ aclara si Oriana Marzoli le ha felicitado por su paternidad, en exclusiva. La relación de la venezolana y el italiano no atraviesa por su mejor momento y los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido saber todos los detalles de esta situación.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha arremetido duramente contra Tony y su pareja en el docureality que protagoniza, ‘Inside Oriana’. A pesar de que, durante mucho tiempo, mantuvieron una buena relación, lo cierto es que en la actualidad no pueden estar más alejados. Por este motivo, y tras los últimos acontecimientos, la presentadora del videopodcast le ha preguntado directamente al italiano sobre un posible mensaje de la influencer. El que extronista de ‘MyHyV’ ha entrado en directo al programa y ha sido muy tajante a la hora de contestar al respecto: “No me callo nada y me mojo en todo”.

Marta Peñate ha estado compartiendo, a través de sus redes sociales y sus intervenciones televisivas, cómo ha vivido todo este proceso. Por ello, la canaria ha recibido un aluvión de comentarios y felicitaciones tras desvelar que está esperando su primer hijo en común con Tony Spina tras su tercera transferencia embrionaria. “No quiero ensuciar este momento”, ha asegurado el exconcursante de ‘Supervivientes’ al pronunciarse sobre la que fuera su pareja.

Programa completo: Tony Spina entra en directo y habla del embarazo de Marta Peñate

Tony Spina está viviendo uno de lo momentos más bonitos de su vida y es que, por fin, Marta Peñate ha conseguido quedarse embarazada después de todos los procesos que se ha tenido que realizar. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ entra en directo a ‘En todas las salsas’ y habla del embarazo de su prometida. Con mucha emoción, el italiano explica cómo ha vivido este importante momento y se sincera como nunca.

Tony Spina y Marta Peñate están más cerca que nunca de cumplir el sueño que tanto han estado esperando. Tras operaciones, varios intentos y algunas decepciones, la pareja ha confirmado el embarazo de la influencer. A pesar de que el italiano ha confesado, en múltiples ocasiones, Marta le llena por completo, lo cierto es que esta noticia no ha podido hacerle más ilusión. El extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ explica cuál has sido la reacción de su madre al enterarse de todo y da nuevos detalles sobre su situación.