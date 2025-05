Lorena Romera 14 MAY 2025 - 18:04h.

El presentador de 'Supervivientes' comparte el diagnóstico médico por el que estuvo en coma tres semanas

Primicia | Jordi González, al borde de la muerte: "Ha tenido que aprender a andar"

Jordi González acapara hoy los principales titulares de la prensa del corazón. El presentador de formatos como ‘Supervivientes’ y ‘Gran Hermano’ ha concedido varias entrevistas tras cinco meses desaparecido, explicando el motivo por el que ha estado a punto de morir.

El que fuera conductor habitual de programas de prime time de Telecinco ha revelado que ha estado tres semanas en coma y dos meses ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Un desgarrador relato que el catalán ha compartido para la revista ‘Semana’ y también para ‘Lecturas’.

“Los médicos me han salvado la vida”, cuenta el que fuera presentador de ‘Supervivientes’ y ‘GH’, que ha contado el motivo por el que su vida ha corrido serio peligro. El también conductor radiofónico enfermó durante las pasadas Navidades, mientras se encontraba de viaje en Colombia. El nacido en la ciudad condal viajó allí el Día de Reyes.

“Necesitaba unas vacaciones y me fui a Medellín, una ciudad en la que tengo un apartamento y a la que voy en numerosas ocasiones”, cuenta para el primer medio citado. Cuando viajaba a uno de sus lugares de playa favoritos, empezó a “sentirse mal”. Los primeros síntomas fueron “cansancio y los ojos irritados”, incluso le costaba subir escaleras. En ese momento Jordi González se dio cuenta de que algo le estaba ocurriendo. Al día siguiente, “un médico fue a visitarme a casa y determinó que tenía que ingresarme urgentemente”.

El motivo que le dio fue que “estaba saturando muy poco oxígeno en sangre”. Además, “tenía fiebre alta”. Es más, el presentador de Telecinco reconoce que “no recuerda muchas cosas de aquellos días”, y la razón es precisamente esa: “porque el oxígeno no llegaba correctamente al cerebro”. Al llegar al hospital, el parte médico no fue concluyente:

“Vieron que era a consecuencia de una bacteria que no lograban identificar. Me pusieron antibiótico durante muchos días, pero la fiebre no bajaba y yo cada vez estaba peor. Tuvieron que inducirme al coma. Estuve en coma tres semanas”. Cuando le despertaron, Jordi González se encontró con “sondas por todo el cuerpo” y fue en ese momento cuando “le salvaron la vida” porque estaba “verdaderamente mal”.

Tuvieron que inducirme al coma Getty Images

Su diagnóstico médico y el motivo que le llevó a estar al borde de la muerte fue una bronconeumonía bilateral agravada por una crisis renal. “Es un diagnóstico con claro índice de mortalidad”, señala el catalán. “He estado a punto de morir, los médicos empezaron a darme por perdido. Estaban convencidos de que no saldría adelante”, señala el que fuera presentador de ‘Supervivientes’ y ‘Gran Hermano’ en este desgarrador relato en el que cuenta con todo lujo de detalles el motivo por el que ha estado a punto de perder la vida.