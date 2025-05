Sandra Salinas 15 MAY 2025 - 14:39h.

'Tardear' publicó un audio en el que Alejandra Rubio criticaba a su tía, Carmen Borrego, por una exclusiva mostrando la casa de Málaga de su abuela, María Teresa Campos

Alejandra Rubio aborda su ‘rajada’ contra su tía, Carmen Borrego: “Conociéndome, podría haber sido peor”

Alejandra Rubio criticaba durante en un audio a su tía tras ver la exclusiva en la que la propia Carmen Borrego, mostraba la casa de Málaga de su abuela, María Teresa Campos. El fallecimiento de la comunicadora aún estaba muy reciente y a la hija de Terelu Campos no le gustan las exclusivas que su familia hace hablando de sus vidas. Ahora, Carmen Borrego toma la réplica en 'Vamos a ver'.

Carmen decía estar "tranquila" y restaba importancia a los audios de su sobrina en los que llega a calificarla como "subnormal": "Es en privado, es un calentón de Alejandra... creo que todo lo que pasa en mi familia son bombas, pero no deja de ser una bomba más ¿Que me gusta? Pues hombre, como a cualquier tía, no le gusta".

Eso sí, dejaba claro que no piensa hacer de esto un conflicto familiar: "No voy a hacer ninguna guerra".

En cuanto a su reportaje, apuntaba que la primera persona a la que informó fue a su hermana, Terelu Campos, y que estuvo de acuerdo porque le dijo que podrían haberlo hecho juntas. Sin embargo, Alejandra asegraba que, aunque se lo dijo, su madre no le dio su consentimiento: "Lo hice en mi casa con el consentimiento de mi hermana y con absoluto respeto".

"Creo que no he hecho nada escandaloso", insistía Carmen ante las críticas: "Todo se puede decir sin dañar" y sin hacer una brecha familiar".

Alejandra dice en su audio que incluso hay una foto de su tía en la cama de su abuela, pero Carmen matizaba: "No hay una foto en la cama de mi madre diciendo que es la cama de mi madre, sale su habitación porque la casa es de ella y ahora la que la utiliza soy yo aunque es de todos".

¿Qué le pide Carmen Borrego a Alejandra Rubio?

Carmen cree que todos tienen que ser "libres" pero también ser conscientes de la repercusión que siempre tienen sus palabras: "Intento, en la manera de lo posible, no echar leña al fuego, es lo único que creo que tenemos que hacer todos".

Por ello, Carmen hacía una petición en directo a su sobrina: "Le pido desde aquí que seamos más prudentes porque todo se puede decir, pero dependiendo de la forma en que se diga, abrimos un debate que no es beneficioso".

De hecho, dejaba clara su postura y que no rectifica nada de lo que ha hecho, como la exclusiva que protagonizó y que criticó Alejandra: "¿Que no le gusta? Lo siento, no le voy a pedir permiso. Yo tengo mi vida, mi familia, ella es parte de mi familia y creo que esto solo consiste en respetarnos aunque no estemos de acuerdo".

Eso sí, ante las comentarios de sus compañeros, apuntaba que tiene la sensación de que Alejandra "siempre está regañándonos".

Alejandra Rubio, sobre sus audios: "Podría haber sido peor"