TheGrefg se pronuncia tras la polémica de Frank Cuesta: "Es todo muy turbio"

Frank Cuesta afirmó en un vídeo que no tenía cáncer ni era herpetólogo, horas después, lo desmintió

Frank Cuesta muestra las pruebas de que ha sido "víctima de una extorsión": "Hay fotos privadas e información de mi familia"

Compartir







La última polémica de Frank Cuesta está dando mucho que hablar. El animalista difundió el pasado miércoles en sus redes sociales un vídeo en el que comentaba y desmentía algunas de las cosas que él mismo había dicho durante estos años. Entre ellas, explicaba que realmente no tenía ningún título para actuar como veterinario, que algunos animales de su santuario habían muerto por negligencias propias e incluso que realmente no tenía cáncer.

Unas declaraciones que se hicieron virales en cuestión de minutos y de las que sus seguidores sacaron sus propias conclusiones, tal y como hemos podido ver en redes sociales. Muchos aseguraban que Frank estaba leyendo un comunicado por obligación para terminar antes el proceso legal que tiene abierto en Tailandia por diferentes frentes, algo que él mismo confirmó horas más tarde.

Durante los últimos años, muchos personajes influyentes le han demostrado su apoyo, llegando a convertirse incluso en sus amigos, como el youtuber YoSoyPlex, quien ha visitado el santuario en diferentes ocasiones y ha forjado una gran amistad con el protagonista.

Por otro lado, TheGrefg también ha sido una de las personas más cercanas a Frank en los últimos meses, y no dudó en echarle una mano cuando parecía que el santuario iba a acabar en manos de su expareja. El youtuber hizo un directo benéfico en una plataforma de streaming para recaudar el dinero necesario, llegando a adelantar 100.000 euros de su propio bolsillo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ahora, él mismo ha confesado al equipo de Europa Press que "han sido vídeos muy importantes, por todo lo que ha dicho, todo lo que ha reconocido, y de la manera que lo ha dicho, que estaba prácticamente leyendo unas disculpas, un comunicado, y no sé, yo creo que esta historia no termina todavía con esto". Asegura que esta historia es más complicada de lo que parece: "No diría que es el inicio, pero es todo muy raro, es todo muy turbio".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, explica que desconoce la situación real por la que está pasando Frank: "Yo no tengo información extra, o no puedo decir una exclusiva, porque al final lo que está pasando lo sabe él, su familia, lo sabe la gente alrededor, sí, yo solo, como uno más, estoy quedándome muy impactado de las cosas que se están diciendo, cómo está saliendo, el comunicado, eso es lo que puedo decir, la verdad".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sobre el directo benéfico que realizó y su propia donación, comenta: "Sí, o sea, nosotros hicimos el benéfico y tanto el dinero que se consiguió con las suscripciones, con las donaciones de la gente, como el dinero que yo puse de mi bolsillo para hacer el directo en Kick, claro, yo se lo envié, además se lo envié rápido, creo, te voy a decir una cosa, creo que de lo poco que nos podemos creer es que ese dinero fue para poner las tierras a nombre de sus hijos, pero a partir de ahí, claro, ya todo lo que ha salido, no sé, creo que hay que esperar más. Sí, y seguir analizando la situación. Lo estamos todos como diciendo, esto es impresionante, la verdad".

Finalmente, David Cánovas -su nombre real- evita mandarle un mensaje de apoyo al que fue su amigo, asegurando que por el momento quiere seguir viendo cómo transcurren las cosas: "Bueno, lo que he contestado en las preguntas y nada, a ver cómo transcurre todo, sí".