Alejandra Rubio desvela lo que le dijo su madre justo antes de regresar a 'Supervivientes'

Terelu Campos ha regresado a 'Supervivientes' con una importante misión, custodiar la llave que guardaba un pergamino en el que se explicaba que a partir de ese momento se unificaban las dos playas en Playa Magna. Pero la colaboradora también hacía historia en 'Supervivientes' al ser la primera concursante de la historia del formato en saltar dos veces desde el helicóptero en la misma edición.

Y es que Terelu, que se encuentra inmersa en su aventura teatral, ha aparcado por el momento su faceta como actriz para vivir una segunda etapa en Honduras, algo con lo que su hija, Alejandra Rubio, está encantada. La colaboradora de 'Vamos a ver' confía plenamente en su madre y cree que va a aguantar más de lo que la gente se espera:

"Mi madre esta vez va a aguantar bastante, no sé si más de 20 días, pero entre lo que aguantó la primera vez y esta va a estar mucho allí, más que otras personas".

Alejandra aprovechó los últimos días de su madre en España para pasar tiempo con ella y para hablar sobre cómo iba a ser esta segunda etapa en el reality. Alejandra ha desvelado en 'Vamos a ver' que su madre, antes de poner rumbo a Honduras, le contó quién era la persona a la que más ganas tenía de ver y también algo que tenía pendiente:

"No me ha dicho a quién no aguanta, sí que me ha dicho a quién tenía más ganas de ver, que es a Anita. Sí que me dijo que tenía muchas ganas de decirle algo a Damián".