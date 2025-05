Terelu Campos se reincorpora a 'Supervivientes' con un segundo salto, convirtiéndose en la única concursante en hacerlo

Una lacrimógena expulsión entre amigos deja a un concursante a las puertas de la unificación: "Me duele"

Terelu Campos vuelve a Honduras, no solo con una importante misión, también para hacer historia en 'Supervivientes'. La colaboradora de 'De Viernes' se reincorpora a la aventura y para ello debe cumplir con la tradición saltando desde el helicóptero, convirtiéndose de esta manera en la primera concursante de todas las ediciones en repetir este espectacular momento.

Recordemos que, la primera vez que lo hizo, la colaboradora pidió que se bajase el helicóptero por sus "dificultades para nadar como una persona normal". La concursante ya fue capaz de superar sus miedos y demuestra con este segundo salto su valentía para repetirlo.

Jorge Javier rebaja la tensión bromeando con sus polémicas

La llave que permitirá a los supervivientes abrir la vitrina que custodia el misterioso pergamino llega desde el cielo en un helicóptero en el que va Terelu Campos. Al verla tan tranquila, Jorge Javier le propone a la colaboradora subir el helicóptero, pero esta se niega: "Estoy al borde de la muerte".

Para rebajar la tensión del momento, el presentador hace referencia a la polémica sobre su pasado que lleva persiguiendo a la mayor de las Campos desde hace unos meses: "¿Quieres que te lleven un yogurt para cuando bajes?". Una broma que la concursante decide seguir: "Pero movido y que me lo den con la cucharita, por favor".

Al preguntarle en qué está pensando en esos momentos, la superviviente confiesa no saber qué está haciendo de nuevo en Honduras. "¿Qué prefieres, estar con tu familia?", pregunta Jorge Javier en referencia a sus recientes 'rifirrafes'. Terelu Campos se ríe: "Prefiero estar con mi familia siempre".

El miedo de Terelu Campos al agua

Desde el helicóptero, el oleaje y el viento consiguen preocupar a la concursante por su problema para nadar: "Me caigo ahí y me ahogo". El presentador le pregunta a cuántas personas necesita abajo para sentirse segura, a lo que Terelu Campos responde: "A todas la que puedan".

Los comentarios de Jorge Javier no ayudan a la colaboradora a tomar la iniciativa para tirarse: "Con lo delgada que estás en cuanto te vayas a tirar, vas a hacer zig zag". "Oye que no me puedo tirar en estas circunstancias", afirma Terelu. Su miedo al mar es tan grande que le hace replantearse su vuelta al concurso: "¿Pero por qué habré dicho yo que sí?".

Así ha sido el segundo salto de Terelu Campos

A pesar de sus temores, Terelu Campos se quita los cascos y se levanta del asiento del helicóptero para precipitarse al mar. Sin embargo, su cara de "terror" como define Jorge Javier lo dice todo. Tras unos segundos, la superviviente consigue lanzarse al agua donde le esperan tres socorristas por su problema que le incapacita poder nadar.