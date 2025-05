Miguel Salazar Madrid, 16 MAY 2025 - 23:37h.

La mítica actriz y cantante María José Cantudo se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' dispuesta a aclarar el fin de su lío judicial con María José Nieto y Blanca Villa, contra las que interpuso una demanda hace más de 20 años. La justicia le dio la razón a Cantudo.

Sin embargo, en su vida han existido otro tipo de problemas que le han podido costar incluso la vida. La artista pasó por una depresión en torno al año 2005; también, sufrió una gran caída tras la que pidió ayuda equivocadamente -llamó a otro número de teléfono en vez de al 112- y la muerte de su padre le dejó un gran vacío.

Patricia Pérez, colaboradora del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, le preguntaba a María José Cantudo sobre estos episodios de su vida y la forma en la que los ha superado. "Teniendo un par de aldabas", reconocía. "Una criatura que viene con 15 años a estudiar arte y decoración, que en ese momento trabajaba por las mañanas... tienes que tener una fuerza interior muy grande", agregaba.

La vez que Cantudo estuvo a punto de perder la vida

Cantudo compartía además su profunda fe en Dios. "Yo no soy ninguna 'meapilas', pero creo en Dios y me apoyo en él", decía en directo. Ella está convencida de que su religiosidad le ha ayudado en más de una ocasión. "Quien no lo crea lo respeto, pero a mí me tienen que respetar entonces. Cuando estoy mal, me apoyo en él y eso me da una fuerza tan grande... y además me hace caso cuando le digo cosas", aseguraba.

María José Cantudo rememoraba también otro acontecimiento que le dejó, como ella misma explica, al borde de la muerte. "Estuve a punto de morir. He estado muy enferma por el covid", relata. La actriz está convencida de que ha sido una afortunada por superar el virus que tantas vidas se llevó por delante desde 2020.

Así ha sido la reaparición de María José Cantudo en televisión

La artista ha insistido en que no quiere saber nada de Blanca Villa ni de María Jesús Nieto, las otras actricez con las que tuvo un largo conflicto judicial. Su reaparición ha estado marcada por las heridas abiertas y las verdades que la justicia le amparó tras resolverse el entramado.