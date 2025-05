María José Cantudo acude a '¡De Viernes! para aclarar su estado de salud y pronunciarse sobre la demanda hacia Blanca Villa y María Jesús Nieto

María José Cantudo reaparece y planta cara a todos sus frentes abiertos: "No lo perdonaré nunca"

María José Cantudo vuelve al mundo televisivo y lo hace concediendo una entrevista a ¡De Viernes! para abordar los problemas de salud que ha sufrido estos años y para pronunciarse sobre la polémica demanda que interpuso en el año 2000 contra Blanca Villa y María Jesús Nieto.

La artista llega con ganas de aclarar todos los ataques de honor que se han hecho hacia su persona. Para ello, ha traído unos papeles que demostrarían que María José Cantudo hizo entrega de 100.000 pesetas por la colaboración del disco efectuada en los estudios. Estos documentos se los ha entregado a Ángela Portero para que los pueda leer ante el plató.

Sin embargo, Ángela, tras su lectura comenta que "esto demuestra que ella grabó unas canciones", a lo que Cantudo le pide que "haz el favor de leer lo otro, que también te he dado y que si llego a saberlo no lo traigo". De nuevo, Portero reitera en que es "un papel" y Cantudo le interrumpe muy molesta: "no es un papel, eso es lo que ocurrió. Eso no deja de ser más que la verdad, yo no he venido aquí a discutir contigo ni a que me digas lo que tengo que decir. Yo no tengo que defenderme de nada".

La vedette, sobre la polémica demanda: "Yo he ganado todo"

Asimismo, la cantante comenta "yo he ganado todo. Ahí está una cosa para que tú, periodista, la leas, pero si te parece raro es tu problema. A mí no me parece raro, es la verdad". En este contexto, la colaboradora le responde que "lo que me parece extraño es que si hay una productora o unos estudios que pagan a esta señora para grabar unas canciones pues sea todo tan complicado".

Por último, Cantudo reitera: "¿Por qué complicado? Aquí lo que tienes que saber es una cosa, que esa señora ha mentido al decir dónde ha grabado, decir que me lo había hecho porque era mi amiga. ¿Por qué no lo dices y lo ves tan raro? Si llego a saberlo ni te lo doy.

El zasca de María José Cantudo a Ángela Portero cuando ésta le hace un pregunta: "¿Y te lo voy a decir a ti?"

Una vez continúa la entrevista, lejos de dejar a un lado la pregunta que le hizo Ángela Portero, María José Cantudo vuelve a retomar el tema: “Habiendo sentado jurisprudencia por el derecho al honor y esa señora que está ahí me dice ‘Esto lo veo rarísimo’. No señora, si tienes tres sentencias, ¿qué papel quieres?”.

Pero la periodista decide pasar de largo y continuar preguntándole acerca de su causa con Blanca Villa y María Jesús Nieto: “¿Te vas a plantear denunciar penalmente a estas señoras si siguen hablando?”. Pero la respuesta no es la que ella esperaba: “¿Y te lo voy a decir a ti?”. Su contestación molesta a la colaboradora de ‘De Viernes’: “Perdona, estoy haciendo una entrevista y como entrevistada me lo tendrás que contestar, si no te importa”. “Yo te puedo contestar lo que yo quiera”, apunta la vedette.

Aún así, la periodista reitera la pregunta. Y, aunque la respuesta no es directa, María José Cantudo deja caer un pequeña advertencia para quien se atreva a poner en duda su testimonio: “Si yo voy a denunciar o no, solo lo tenemos que saberlo mis abogados y yo. Lo que sí te voy a decir es una cosa: cómo alguien vuelva, quien sea, a dudar más de lo que yo estoy diciendo y de lo que han dicho los jueces, no sé lo que voy a hacer pero algo haré. Y yo cuando hago algo, lo hago bien porque me sale muy bien”.