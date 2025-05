María José Cantudo defiende su honor y habla de las sentencias a su favor contra Blanca Villa y María Jesús Nieto

María José Cantudo interrumpe 'Fiesta' para frenar a Blanca Villa: "Voy a por ti, te lo voy a quitar todo"

Tras estar años alejada del foco mediático, María José Cantudo concede una reveladora entrevista a '¡De viernes!' para abordar los distintos problemas de salud que ha atravesado en los últimos años. La artista ha sufrido una fuerte depresión y, además, ha tenido que ser operada de la columna. Por otro lado, María José Cantudo se pronuncia sobre el proceso legal que atraviesa y que le enfrenta a la actriz Blanca Villa y habla de la demanda que interpuso en el año 2000 contra esta y María Jesús Nieto por lo que consideraba ataques a su honor.

Las tres sentencias favorables para María José Cantudo

Con la frente alta, las cuentas claras, las heridas aún abiertas y sin pelos en la lengua. Así ha sido la reaparición de María José Cantudo en un programa de televisión. La artista se ve en la necesidad de defenderse de todo lo que han dicho de ella y es por ello por lo que confiesa que se considera buena persona, hasta que tocan su honradez: "No voy a consentir que nadie diga algo que no sea cierto". Además, presume de que la justicia siempre le ha dado la razón.

En este punto, tiene que hablar de su conflicto judicial con Blanca Villa: "La señora dice que ella hizo las canciones porque era mi amiga. Mentira. Yo sé cosas de estas personas que a mí, mis letrados, me dijeron 'hay que sacarlas' y yo dije 'yo esto no lo saco porque una tiene hijos y yo no soy de su calaña". Además, lamenta que su padre se fue de este mundo sin ver que la justicia le daba la razón a su hija y "eso es algo que no perdonará nunca".

La resolución judicial es favorable para la artista (de hecho, es actualidad porque ha salido a subasta la casa de Nieto por lo que ha tenido que pagarle a la artista), que ahora pide no ver imágenes de Blanca Villa y María Jesús Nieto. Ambas han perdido contra Cantudo, pero le hicieron un daño irreparable. Tanto que sufrió una fuerte depresión que se alargó durante siete años. En su entrevista en plató, María José insiste en que estas mujeres no son sus amigas y que ni siquiera las conocía.

María José Cantudo revela qué es lo que no piensa perdonar del daño que le han hecho

"Yo no tengo que perdonar a nadie. Hay un dinero que tiene que pagar, pero es para los abogados. Ella dijo que le perdonara las costas", es parte de la explicación de María José cuando los colaboradores del programa le preguntan por estas tres sentencias que hay a su favor. Cuando le preguntan qué es lo que más le ha dolido, es contundente: "Cuando llevas años trabajando sin hacerle daño a nadie y salen unas personas que te dicen estas cosas, que eres mala madre, que eres no sé cuanto... me duele por mi familia, por mi hijo, por mi padre... Imagina a un padre que se siente orgulloso de su hija y de repente digan todo eso, su puso fatal. El daño que le han hecho a mi familia, no lo perdono". Por otro lado, la invitada vive un tenso momento con Ángela Portero cuando la colaboradora cuestiona algunos de los pasajes de la vida de la artista: "Yo no tengo que defenderme de nada porque lo he ganado todo".