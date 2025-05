Lara Guerra 17 MAY 2025 - 09:30h.

Bayan Al Masri despeja 'En todas las salsas' qué tipo de relación mantiene con Albert Barranco

En todas las salsas Temporada 7 Programa 78

Compartir







‘En todas las salsas’ recibe a Bayan Al Masri por primera vez. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones' llega al programa dispuesta a despejar todas las dudas existentes sobre el tipo de relación que mantiene con Barranco, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Ante todo ha asegurado querer ser lo más transparente posible en todos los temas y se abre al completo a sus seguidores.

Sobre su paso por el reality de 'Los vecinos de la casa de al lado', Bayan confiesa que le hubiera gustado haber estado en el vecindario junto a personas que no perteneciesen a su edición de 'LIDLT': "Necesitábamos un poco de fuera de la isla. En las tres semanas que he estado en el vecindario me hubiera gustado que entrara Maica, Barranco o alguien diferente. Es que yo estaba cansada de la isla".

PUEDE INTERESARTE En todas las salsas Temporada 7 Programa 78

Tras mencionar a Barranco, la presentadora no duda en preguntarle por “la sonrisita” que le sale al pronunciar su nombre, a lo que la responde que “¿él se reía cuando vino aquí como yo no? No he tenido nada con Barranco, de verdad os lo juro". Sobre si le gustaría tener algo más que una amistad, Bayan aclara que "me gustaría tener una noche con Barranco, pero dañaría la amistad. Somos amigos, hemos dormido juntos en camas separadas, le he acompañado a bolos, pero nunca ha pasado nada".

Programa completo: Bayan Al Masri cuenta que Albert Barranco la advirtió sobre Samu Chávez

Por otro lado, la presentadora le cuestiona su amistad con Beltrán tras haber tenido algo más y la exconcursante de 'LIDLT' responde que “nos acostamos y luego nos pudimos llevar bien. A Barranco lo conocí estando con Samu, bueno conocí…empezamos a hablar más".

Asimismo, Bayan explica que "me sabía fatal porque Samu mal pensaba algunas veces de Barranco porque ellos tenían un poco de mal rollo. Barranco me dijo una cosa que tenía mucha razón; cuando yo subí a mejores amigos algo de Samu, él me puso ‘ten cuidado, te lo digo porque te tengo cariño y espero estar equivocándome. Yo te apoyaré hagas lo que hagas’. Todo esto sucedió antes de que vinieran aquí, porque luego salieron amigos y Barranco me lo contó. Además, cuando lo dejé con Samu, le llamé muchos días llorando. Es muy buen amigo".