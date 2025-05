El tenso cara a cara entre Gabriella y Álex en '¡De viernes!'

Manuel le manda un mensaje a gritos a Gabriella y deja claras sus intenciones con ella

Parece que todo entre Gabriella Hahlingag y Manuel González ha terminado bien. Después de un reencuentro de lo más tenso a su salida de 'Supervivientes', parece que él ha decidido confiar en su novia y no dar boila a los rumores que apuntaban a presuntas infidelidades por su parte. Pero no todo ha terminado. Gabriella hace frente a alguna de sus cuentas pendientes, como son Gloria (hermana de Gabriel) y Álex Girona, exnovio de Gabriella.

En medio de todo el revuelo mediático que ponía a Gabriella en el punto de mira por presuntas deslealtades hacia Manuel mientras que el se encontraba en Honduras, apareció Álex, expareja de Gabriella, para echar más leña al fuego. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aseguró que Gabriella y ella habían tenido una conversación subida de tono a través de una videollamada. Ahora, llega el momento de que se vean cara a cara y ajusten cuentas.

El cara a cara de Gabriella y Álex

Álex asegura que Gabriella le llamó desde Honduras y que, en esa conversación, le enseñó el resultado del pecho operado. Además, dice que, en el mes de abril, sus conversaciones han sido frecuentes. Ella no niega que hayan existido esas videollamadas, pero insiste en que "todas tienen un por qué" y que ella le enseñó el pecho en enero. Al verse en plató, no se saludan. Ella dice que le consideraba un amigo y la respuesta de él es cortante: "No soy tu amigo. Soy tu ex, al que llamas".

Gabriella lamenta que Álex le tenga odio y que no le tenga el cariño que ella le tiene a él. "En el caso de que yo te enseñara los pechos no son cuernos, sería una falta de respeto que mi novio tendría que ver". La expareja se echa cosas en cara y se reprochan la actitud del otro. En este punto, Santi Acosta le pregunta a Álex que por qué se tira tres horas hablando con ella si no la considera su amiga. Él se defiende diciendo que, si hubiera grabado la videollamada, "no estarías aquí sentada tan tranquila".

¿Le ha sido infiel Gabriella a Manuel?

Álex asegura que ha habido hasta cuatro videollamadas entre ellos y que, salvo en la primera, han tonteado en el resto. Ella, por su parte, reconoce que esa es su forma de ser. En un momento dado, él la acusa de haberle sido infiel a Manuel con un tan Adrián Pérez, tiktoker. Dice que no tiene pruebas al respecto, pero asegura que le consta. Ella lo niega. Revive la tensa conversación entre la expareja, en el vídeo.