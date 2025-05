Jeimy Báez revela entre lágrimas la identidad del famoso padre de su bebé: "Espero que me crea"

La ex de Carlo Costanzia sorprendía a todos hace unos días mostrando en redes sociales su avanzado estado de gestación

"Me enteré del embarazo a los 20 días de estar concursando en 'GH DÚO"

El pasado fin de semana el programa 'Fiesta' daba una noticia que dejaba a todos los colaboradores con la boca abierta: Jeimy Báez está embarazada. La joven catalana, a la que conocimos por ser exnovia de Carlo Costanzia, anunciaba la noticia a través de sus redes sociales compartiendo en stories varias fotografías de lo que parecía ser una fiesta de revelación de sexo. En ellas, veíamos a la joven con una barriguita de varios meses de gestación.

La noticia sorprendió a todos los presentes porque, desde su participación en 'GH DÚO' no se le había conocido a la joven ninguna relación. Empezaban entonces a sonar los primeros nombres: ¿Era ese bebé fruto de su fugaz tonteo con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo? ¿Era Yulen Pereira el padre tras pasar viéndose algunas semanas?

Ahora Jeimy se sienta en el plató de '¡De viernes!' y responde a todas las cuestiones sobre su inesperado embarazo: "Me enteré a los 20 días de estar concursando en 'GH DÚO'. Dentro de la casa. Fue porque me encontraba mal y pensaba que era la ansiedad y los nervios porque nunca había concursado en algo así. Pero después empezaron las náuseas y al final pedí una prueba. Hicimos la broma para Marieta y luego pedí un test para mí, la sorpresa es que me dio positivo a mí".

A Jeimy se le escapa sin querer el nombre del padre

Jeimy, durante su visita a '¡De viernes!', revelaba aparentemente sin querer la identidad del famoso padre de su hijo, un nombre que se le escapaba por error mientras lloraba desconsolada: "Nunca hemos sido pareja, nos hemos estado conociendo, es evidente, nos habéis pillado en varias ocasiones. De mi boca no va a salir quién es el padre de mi hijo, no voy ni a confirmar ni a desmentir, es un tema delicado", explicaba Jeimy justo antes de pronunciar el nombre del misterioso hombre.

"Fue un shock cuando me enteré, me puse a llorar. Recuerdo que me dijeron que 'no es un tumor, es un bebé'. Nunca se lo dije a nadie dentro de la casa, la primera persona a la que se lo dije fue a mi madre, también se lo dije al padre, pero no sé cómo ha reaccionado su familia. Estoy de 22 semanas, es un niño".

Y es que gracias a las acertadas preguntas de los colaboradores del programa, Jeimy reconocía que Yulen Pereira es el padre de su bebé y que, por el momento, es ella quien se va a encargar de criar al pequeño:

"Antes de empezar 'GH DÚO' nos empezamos a ver y hacíamos cosas juntos pero no había nada serio. Después del programa nos reencontramos. No fue el comienzo de nada. Se lo conté. Lo siento. No lo voy a confirmar ni desmentir. Se han tomado decisiones que tengo que respetar. Voy a ser madre soltera porque la decisión de seguir con el embarazo ha sido mía. Sola no estoy. No sé qué papel tendrá más adelante, de momento me encargo yo de todo. No es un drama ni soy víctima de nada".