A su vuelta a España tras la expulsión, el mundo de Manuel González se dinamitaba al descubrir en directo todo lo que había pasado con Gabriella y su familia en su ausencia, además del polémico mensaje revelado por su hermana Gloria en el que su pareja rompía con él.

Una situación que dejó en 'shock' por completo al ya exconcursante, quien se quedó totalmente descolocado al asegurar no haber pasado por una situación así en su vida. Pasados unos días y una vez la información ha sido asentada, ambos se reencuentran en el plató de 'Supervivientes'.

Gabriella entra a plató con los nervios a flor de piel: "Estoy temblando". A día de hoy reconoce sentir "un cúmulo de emociones" al tenerle frente a frente. "Lo que pase entre nosotros, siempre va a ser entre nosotros y nadie se va a meter a partir de ahora, supongo", señala.

La conversación inédita entre Gabriella y Manuel

En su primer encuentro durante la gala del martes, Gabriella le confesaba a Manuel que la razón por la que su relación había terminado era la intromisión de su familia. "Tú hermana no ha parado ni un minuto, ni uno, Manuel. Tu padre diciendo 'Esa no es la novia de mi hijo, se están conociendo. Yo no la quiero para él', solo por los rumores", le contaba.

Pero la inseguridad se instalaba en el recién llegado de Honduras. Unas dudas que hicieron saltar a la que fue su pareja: "Manuel no me he liado con nadie, ¿eres tonto?". El superviviente se pregunta por qué Álex dijo lo que dijo públicamente y afirmó que durante su estancia en Honduras hicieron una videollamada. "Me dijo que había visto un vídeo donde tú te hacías un trío estando conmigo y que él lo ha visto", le explica.

El fin de la conversación no era otro que despejarle las dudas a Manuel y dejarle claro quién había dinamitado su relación: "Se la están cargando tu hermana y tu familia".

La situación actual de la pareja

Tras ver las imágenes, Jorge Javier siente curiosidad por saber en qué punto se encuentran actualmente. "Somos personas que han tenido un problema por el que necesitamos una conversación", señala Gabriella.

Esto no aclara las dudas del presentador, quien insiste en ser conocedor de si están o no están juntos. Una pregunta para la que Gabriella no tiene respuesta: "Se la quiero dar a él primero y para ello tenemos que hablar las cosas".

Sin embargo, Manuel sí que tiene clara la respuesta: "No me da vergüenza decirlo, yo estoy enamorado de Gabriella y me da mucha pena todo lo que ha pasado".

Gabriella besa a Manuel tras declararle su amor

Tras mirarse a los ojos por un momento, Manuel no puede contener derrumbarse. Gabriella le abraza y le pide que le mire: "No llores, yo te quiero". El andaluz confiesa estar pasándolo mal porque su familia y ella estén enfrentados.

No obstante, Gabriella quiere dejar claro que ella no va a ser un impedimento para que solucione los problemas con su hermana y su padre: "Yo quiero que lo arregles porque la familia es lo más importante del mundo. Yo amo a mi familia y si esto pasara, lo intentaría arreglar de todas formas y si tengo que tragarme mi orgullo, lo haré. Las personas cuando se quieren, se quieren".

Manuel asegura que todo esto se hablará para buscar una solución porque si no está con ella, no quiere estar con nadie más. "Por la única persona que he sentido esto que siento ahora mismo eres tú", le confiesa. Una declaración de amor con la que consigue que Gabriella se lance y le dé un beso.