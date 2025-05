Socialité 17 MAY 2025 - 14:56h.

Cayetano y Bárbara protagonizaron un tensa bronca cuando disfrutaban de la Global Champions Tour

Esta no será la primera boda de Cayetano: así fue su enlace con Genoveva Casanova

Compartir







Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan llevan ya más de una década juntos y el pasado mes de marzo anunciaron su decisión de pasar por el altar, una noticia que alegró a su familia y que celebraron antes los reporteros.

Pese a que su historia de amor está más que afianzada, lo cierto es que como cualquiera ellos también pasan por baches y así lo demostraron mientras asistían a la Global Champions Tour. Cayetano y Bárbara se dejaron ver en la competición de saltos y protagonizaron una tensa discusión que captaban las cámaras de Europa Press.

En las imágenes, vemos a Bárbara visiblemente molesta y recriminándole algo a su futuro marido. Fue una charla que duró en torno a tres minutos y que terminó con Bárbara dejando plantado a Cayetano después de desahogarse. Unos instantes después, Bárbara, ya algo más tranquila, regresaba a la mesa en la que comieron.

Aran Santos se ha puesto en contacto con el jinete y así ha explicado lo que nos ha contado en primicia: "Me ha dicho, palabras textuales, yo no entro ni entraré más en la basura que es cierta prensa, algo que no dice por nosotros porque hemos sido de los pocos que nos hemos puesto en contacto con él. Nos dice que no hay crisis entre ellos y que todo está bien".

Así es Bárbara Mirjan, 33 años menor que él

Su historia de amor comenzó en el verano de 2016. Cayetano conoció a Bárbara en una fiesta en Marbella y, a pesar de la diferencia de edad de 33 años -él tenía 53 y ella 20 en aquel entonces-, la conexión fue inmediata, aunque llegó en medio de la polémica entre el jinete y su exmujer.

A pesar de haberse divorciado en 2007, ambos mantenían hasta entonces una relación cordial, especialmente por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, en ese año, todo cambió. Uno de los principales motivos de su tensión fue la nulidad eclesiástica que ese mismo año pidió Genoveva y, además, salieron a la luz sus problemas con la pensión de sus hijos.