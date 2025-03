En un primer momento se ha mostrado discreto y, aunque ha asegurando que "no tengo ni idea", ha confesado que "me alegro mucho, me alegro mucho, es lo único que puedo decir". Respecto a si estará entre los invitados a la boda -ya que no es ningún secreto que Cayetano y él están distanciados desde que falleció su madre en 2014-, el duque de Alba apuntaba que "sí claro", aunque rápidamente ha rectificado reconociendo que "no, no tengo ni idea, no sé nada".