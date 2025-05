Socialité 17 MAY 2025 - 15:12h.

¿Por qué han habrían roto Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio?

El actor ni confirma ni desmiente la noticia y ella pide no involucrar a terceras personas

Compartir







Miguel Ángel Silvestre y su novia, Rebeca Toribio, habrían roto su relación, según ha podido saber, en exclusiva, 'Socialité'. El programa comparte con la audiencia los detalles que han llegado por parte del entorno más cercano de ella, el cual asegura que se ha producido una ruptura que pilla a muchos por sorpresa. Además, desde el programa, nos ponemos en contacto con la pareja, ¿qué nos dice al respecto? ¿Confirmarán esta sorprendente noticia?

Tras casi dos años de relación, el actor y la empresaria, habrían puesto fin a su historia de amor. Rápidamente, el equipo de 'Socialité', tras recibir el chivatazo por parte del entorno de Rebeca, se pone en contacto con ellos para contrastar la noticia: "Se les veía muy nerviosos", aclara un miembro del equipo. De hecho, el actor ha llegado a colgar el teléfono para después volver a ponerse en contacto y pedir disculpas por su actitud.

Los motivos de la ruptura de Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio

"No querían dar declaraciones, pero luego me ha dicho 'no quiero tratar este tema, no me apetece hablar, no lo suelo hacer' y me dice 'estamos en dos rangos diferentes", cuenta el redactor que se ha puesto en contacto con ellos. Por otro lado, Rebeca le pide que no se especulen con la existencia de terceras personas. "Ninguno de los dos desmiente la noticia. Al parecer sería una crisis momentánea porque ella habría algo que no le habría gustado o que estaba llevando peor, pero sí que confía en poder recuperar y retomar la relación".