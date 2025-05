Socialité 17 MAY 2025 - 14:23h.

La amiga de María Teresa ataca duramente a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego

Belén Rodríguez acusa a Terelu Campos de haber participado en un acoso hacia ella: "Vulneró mi intimidad"

Las Campos viven un nuevo (el enésimo) bache familiar después de que salieran a la luz unos polémicos audios en los que Alejandra Rubio critica duramente a su tía, Carmen Borrego. Las hijas de María Teresa Campos intentan salir del paso y no echar más leña al fuego, pero esto no hace más que avivar viejas rencillas en el clan familiar. 'Socialité' entrevista a Mayte Valdelomar, quien fuera amiga de María Teresa, que decide atacar duramente a las hijas de la comunicadora... ¡y también a su nieta!

En medio de todo este revuelo mediático, la que fuera gran e íntima amiga de María Teresa Campos decide echar más leña al fuego concediendo una dura entrevista con incendiarias declaraciones sobre todos los miembros del clan Campos: Terelu Campos, Carmen Borrego, Alejandra Rubio e incluso José María Almoguera. Cabe recordar que Mayte acompañó a María Teresa en muchos momentos de su vida y guarda muchos secretos de la familia. ¿Decidirá desvelar muchos de ellos?

La entrevista de Maytre Valdelomar atacando a las Campos

"Ellas no son mis amigas", sentencia Mayte Valdelomar en esta entrevista. Confiesa que ve 'Supervivientes' y que, lo que está viendo por parte de Terelu le parece "espantoso" porque no participa ni se comporta como una concursante más. Además, recuerda que Terelu dijo que ella no era nadie para opinar nada de su familia, algo que le molestó profundamente debido a la gran amistad que le unía a María Teresa. Su relación con ella es de cero.

Mayte cree que, si le pasara algo, ellas no se preocuparían y que, si tuviera que quedarse con una de las tres, se quedaría con Carmen porque ve que "va más de cara". Sobre Alejandra Rubio dice que solo ha coincidido con ella en una par de ocasiones y, cuando le preguntamos si fue amable con ella, Mayte tarda en responder y, finalmente, adopta un gesto extraño para después decir que no, que no lo fue. De José María Almoguera habla bien, pero dice que Paola Olmedo "era odiosa" y "antipatiquísima".