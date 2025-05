Jeimy Báez habría engañado a Yulen Pereira sobre su embarazo, según Amor Romeira

Fiesta 18 MAY 2025 - 21:01h.

Ha sido sin duda unas de las noticias de la semana. 'Fiesta' daba en primicia una información que tenía como protagonista a Jeimy Báez, la ex novia de Carlo Costanzia, cuando la joven mostraba en sus redes sociales una imagen en avanzado estado de gestación celebrando una fiesta de gender reveal.

Tras la inicial sorpresa, Jeimy contaba en su entrevista en el plató de '¡De viernes!' que estaba embarazada de 22 semanas, que espera un niño y que por el momento "pensaba ser madre soltera". Aunque en un primer momento Jeimy se negaba a revelar la identidad del padre de su hijo, las preguntas de los colaboradores provocaban que la joven dijera "sin querer" que el padre del bebé no es otro que Yulen Pereira.

Jeimy, que se enteró del embarazo estando dentro de la casa de 'GH DÚO', explicaba que pensaba hacerse cargo sola del bebé porque "el padre no quería": "La decisión de seguir adelante con el embarazo fue mía, esto no es ningún drama, muchas mujeres crían solas a sus hijos y no pasa nada".

"Yulen Pereira está destrozado"

Amor Romeira ha conectado en directo con 'Fiesta' para contar en exclusiva que Jeimy Báez habría "engañado a Yulen con el tema del embarazo". Según la colaboradora de 'Fiesta', cuando Jeimy y Yulen hablaron del tema del embarazo acordaron que "no se seguiría adelante con el embarazo", pero finalmente la joven habría cambiado de opinión:

"Yulen estaba convencido de que no existía tal embarazo y se siente fatal, está destrozado porque se siente completamente engañado por Jeimy. Yulen se ha enterado por televisión de que ella ha seguido adelante y tanto él como su familia están destrozados".

La colaboradora asegura además que la noticia del embarazo ha supuesto un mazazo para la familia del esgrimista. Según Amor Romeira, el entorno de Yulen "habría preferido que Yulen tuviera un hijo con Anabel Pantoja".