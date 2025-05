Yulen Pereira niega a Jeimy Báez y desvela que se enteró de su embarazo "como todo el mundo"

Desde que Jeimy Báez anunciara públicamente, a través de una foto en Instagram, que está embarazada, muchos fueron los que se preguntaron lo siguiente: ¿Es Yulen Pereira el padre del hijo que está esperando? Para aclarar esto, la exnovia de Carlo Costancia ha acudido a '¡De viernes!'. Durante su entrevista, a la joven se le escapó y confirmó que sí, que el esgrimista es el padre. Y es que a la pregunta "¿Podría creer Yulen que es de otro?", ella respondió lo siguiente: "Si lo cree me sorprendería, la verdad. Sabe muy bien cómo pasaron las cosas", confirmando de esta manera tan ingenua que Yulen es el padre.

Yulen Pereira se pronuncia sobre su presunta paternidad

Jeimy confiesa en '¡De viernes!' que, en enero, a los veinte días de entrar en la casa de 'GH DÚO', se enteró que estaba embarazada. En su momento, no se lo dijo a nadie y, en febrero, salió a la luz la relación que mantenía por aquel entonces con Yulen. Es por ello por lo que todos los ojos estaban puestos en el deportista, que se ha pronunciado al respecto: "Me entero como todos vosotros. Estoy a la espera, estoy a ver qué pasa, a ver qué piensa. Estoy tranquilo y esperando a ver cómo avanza de esto", ha confesado a la prensa que le ha preguntado.

Y es que, según confiesa el esgrimista (e insiste en varias ocasiones), Jeimy y él no tienen relación alguna en la actualidad: "Ahora mismo no tenemos contacto. Absolutamente cero. Todo el mundo me llama estos días y me da la noticia. Estoy tranquilo y expectante". Cuando el reportero le pregunta si se haría una prueba de paternidad, esta es su respuesta: "A ver cómo avanzan las cosas. Estoy esperando como todos a ver qué va pasar".

"Entiendo que sí, si va hacia delante es que es una mujer capacitada para tenerlo. Le deseo lo mejor y que sea muy feliz", concluye Yulen ante la prensa. Y es que Jeimy habría decidido ser madre soltera. La exconcursante de 'GH DÚO' confirmó en '¡De viernes!' que se encuentra en su semana 22 de gestación y que el sexo del bebé que espera es un varón. Además, quiso dejar claro que nunca tuvo una relación formal con el deportista: "Antes de empezar 'GH' nos empezamos a ver y hacíamos cosas juntos pero no había nada serio. Después del programa nos reencontramos. No fue el comienzo de nada, más bien lo contrario", fue su aclaración al respecto.

La versión de Jeimy Báez contrasta con la de Yulen Pereira

Cuenta Jeimy que, cuando fue expulsada del reality, habló con él para contarle que, durante su estancia en el programa, descubrió que estaba embarazada: "Se lo conté, pero de mi boca no va a salir quién es el padre de mi hijo. Lo siento. No lo voy a confirmar ni desmentir. Se han tomado decisiones que tengo que respetar. Voy a ser madre soltera porque la decisión de seguir con el embarazo ha sido mía. Sola no estoy. No sé qué papel tendrá más adelante, de momento me encargo yo de todo. No es un drama ni soy víctima de nada". Entonces... ¿por qué Jeimy dice que se lo contó y Yulen afirma que se enteró como nos enteramos todos, a través de una story en Instagram?