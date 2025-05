Equipo mtmad 19 MAY 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sufre complicaciones en el posoperatorio de su aumento de pechos

Alba García responde a las críticas sobre sus labios

Alba García ha dado un importante paso que ha querido compartir con sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ya había hablado anteriormente sobre sus inseguridades físicas, se ha sometido a un aumento de pecho y ha querido contar todos los detalles de esta intervención y el angustioso episodio que sufrió al salir del quirófano.

Alba tiene conocimientos en el mundo de la estética y por tanto, sabe los riesgo que conlleva una operación. Es por ello que la decisión de aumentarse el pecho no fue algo impulsivo para la joven. Durante años, Alba tuvo complejo con su pecho debido al tamaño. Aunque últimamente se veía mucho mejor, seguía habiendo cosas que prefería modificar y sintió la necesidad de un cambio radical. “Me he convertido en una persona nueva”, admite Alba, todavía recuperándose de la operación. La influencer hace también una reflexión sobre no estar conformes nunca con lo que tenemos. “Siempre queremos algo diferente a lo que tenemos”, reconoce.

Alba comparte cómo fue todo el proceso y muestra el antes y el después de su operación. La influencer reconoce que al principio no estaba muy conforme con la cantidad que se puso, pues creía que era demasiado para su cuerpo. De hecho, Alba cuenta que durante la primera cita con el doctor, no estuvo de acuerdo con el tamaño que el propio cirujano le recomendó. No obstante, ahora que ha visto el gran cambio está feliz de haberse operado.

Alba García relata el angustioso episodio que vivió al despertar de la operación

Aunque está contenta con haberse realizado la operación, la experiencia no fue del todo positiva. Nada más despertarse tras la intervención, la joven comenzó a sentir una fuerte presión en el pecho y una sensación de ahogo que derivó en un episodio muy angustioso. “Notaba que no podía respirar”, confiesa recordando ese momento. A la influencer le está costando sobrellevar el postoperatorio, pues no pensó que fuera tan duro.

“Me salían las lágrimas solas”, continúa relatando. Pese a todo, Alba se encuentra ya recuperada y satisfecha con el resultado de la operación aunque explica que el resultado final no podrá verlo hasta pasado un año de la intervención. La influencer muestra, en bikini, el gran cambio que ha experimentado su pecho tras la intervención y da todos los detalles de las prótesis que se ha puesto ¡No te lo pierdas el antes y después dándole play al video!