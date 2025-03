Alba no es la primera protagonista de ‘La isla de las tentaciones’ que ha respondido a las críticas sobre su físico. Sthefany Pérez ya lo hizo en su video de presentación de ‘Mi momento’. “Me critican bastante por mis labios”, ha reconocido la exnovia de Álvaro Rubio. La creadora de contenido se ha mostrado muy comprensiva con aquellos que la critican, aunque no esté de acuerdo. “Entiendo que mucha gente no me va a entender”, ha admitido.