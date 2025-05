Ana Carrillo 19 MAY 2025 - 20:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha estallado por la foto que le han tomado en compañía de su hija en común con David Rodríguez

Anabel Pantoja calza a su hija con unos tacones de flamenca personalizados

Compartir







Anabel Pantoja ha estallado en varias ocasiones contra los paparazzi y los reporteros que la han seguido en el aeropuerto o por las calles de Sevilla o Córdoba porque no le gusta que la graben cuando va con Alma, su hija en común con David Rodríguez; pero en esta ocasión su indignación ha sido mayor porque quien le ha hecho una foto junto a su bebé, que cumple este mayo los seis meses, ha sido una persona que no trabaja en los medios de comunicación.

Tras llegar a su casa de Arguineguín después de un día de recados, la exconcursante de 'Supervivientes' ha sacado el móvil y se ha desahogado en sus stories de Instagram, donde se ha dirigido directamente a la persona que le ha hecho una foto sin su consentimiento porque sabe perfectamente de quién se trata. "Indignación ante cómo están las cabezas de las personas", ha sido el título que la influencer le ha dado a su vídeo, en el que carga contra la chica que la ha grabado en plena calle.

"Justo acabo de llegar a casa que he hecho hoy mil cosas y al cruzar la calle, que iba con la peque, se me ha caído una cosa; ha parado el coche que venía, me da por mirar y me doy cuenta de que me está grabando la tía, me estaba haciendo una foto", ha comenzado explicando la influencer, revelando así que el suceso se ha producido en las inmediaciones de su dúplex.

No entiendo cómo te da para coger el móvil conduciendo y hacer una foto en vez de ayudarme, que yo iba con mi bebé en brazos, el carrito en la otra mano y se me ha caído una cosa Instagram

A la amiga de Susana Molina le ha indignado que esa mujer le haya tomado una foto en esa situación - en las inmediaciones de su casa y con su hija en brazos -, pero también que no se haya ofrecido a ayudarla en ese momento, en el que ella llevaba a la bebé en brazos y se la había caído algo que portaba mientras cruzaba la calle: "De verdad que no entiendo cómo te da para coger el móvil conduciendo y hacer una foto en vez de ayudarme, que yo iba con mi bebé en brazos, el carrito en la otra mano y se me ha caído una cosa".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Me he quedado con tu cara; sé cuál es tu coche y cuál es tu cara, guapa, me voy a hartar a hacerte fotos cuando te vea", ha sido la advertencia que ha lanzado Anabel Pantoja a esta persona para dar por concluido su vídeo.