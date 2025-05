Silvia Herreros 19 MAY 2025 - 11:44h.

Marta Peñate se sincera y explica cómo se encuentra emocionalmente tras quedarse embarazada

Marta Peñate se sincera y habla de sus miedos tras quedarse embarazada. El resultado de su tercera transferencia embrionaria ha sido positivo y, si todo sale bien, en nueve meses habrá cumplido su gran sueño: ser madre.

La novia de Tony Spina, que durante un tiempo, y en un intento de protegerse a sí misma, decidió no compartir con sus seguidores los avances de su proceso de fertilidad, cambiaba de opinión poco antes de someterse a este tercer intento. Ocultar a sus seguidores esta parte de su vida, después de tantos años hablando y visibilizando esta dura realidad, dejó de ser una opción para ella. Doce días después someterse a esta exitosa transferencia, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' celebraba con sus seguidores la feliz noticia.

Una feliz noticia que, en cierto modo le aterra, pues los miedos, debido a su historial y al elevado riesgo de aborto natural que existe siempre durante el primer trimestre de embarazo, están muy presentes en su mente.

La exconcursante de 'Gran Hermano 16' aún no ha escuchado el latido de su bebé, prueba fetal que se realiza alrededor de la 6ª semana de embarazo. Según indican desde la revista médica 'Reproducción asistida ORG', "el latido cardiaco fetal debe aparecer entre las 5 y 6 semanas de embarazo, por lo que a las 7 semanas ya se debería poder detectar dicho latido sin problemas por ecografía doppler (...) si estamos visualizando un embrión de 7 semanas, con un tamaño acorde (de unos 8mm) y no tiene latido cardíaco fetal, lo más probable es que nos encontremos ante un aborto".

La felicidad de los seguidores de la también exparticipante de 'La isla de las tentaciones' es tal, que los mensajes que recibe la periodista son constantes. Cada vez que 'desaparece' o tarda algo más de la cuenta en actualizar novedades de su embarazo, el revuelo de aquellos que imaginan lo peor se apodera de las redes. "Me habéis escrito muchísimo preguntándome que cómo estoy, que si estoy bien, que si me ha pasado algo. No me ha pasado nada", explica a través de sus historias temporales de Instagram. "Ayer no subí nada porque me pasé todo el día durmiendo. Me han dicho que eso es un síntoma y que no pasa nada, pero fue algo superheavy", continúa antes de sincerarse y de explicar cómo se siente.

"Tengo que reconocer que también estoy un poco nerviosa, hasta que no escuche el latido del niño es cierto que... no me creo ni siquiera que esté embarazada. Es más, cuando no tengo un síntoma pienso que ya ha pasado algo", asegura. Tanto es así, que después de haber pasado todo un día sin ningún tipo de molestias, llegó a pensar en que "todo se había ido a la mierda". Cuando al día siguiente volvió a experimentar "cansancio" y "un dolor de pecho horrible", Marta comenzó a respirar algo más tranquila.

Con sentido del humor, la creadora de contenido bromea y trata de mostrarse optimista. "Parece ser que sigue ahí", dice entre risas nerviosas. Y confiesa: "Tengo miedo a seguir hablando de cosas del embarazo y hacer el ridículo porque a lo mejor pase algo, tengo que reconocerlo". "Me ha dicho todo el mundo que estoy más guapa, me he venido arriba. Entended el miedo que tengo en el cuerpo, por eso me cuesta hablar tema 'embarazo', si pasa algo no quiero sentirme una 'fracasada'".