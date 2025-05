Rocío Molina Madrid, 14 MAY 2025 - 12:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH' ha sufrido un incidente que ha desatado sus peores temores tras hacer público su embarazo

Marta Peñate anuncia emocionada que está embarazada: "Lo he conseguido"

Compartir







Marta Peñate ha conseguido lo que tanto deseaba. La influencer de 35 años está embarazada de su primer hijo con Tony Spina. Una noticia que daba a conocer a sus seguidores y que se convertía en el día más feliz de su vida. Sin embargo, la alegría no le ha durado mucho porque la exconcursante de 'Supervivientes' ha vivido un gran susto del que todavía se está recuperando: a la exconcursante de 'GH' casi le atropella un coche. Un instante que podía haber sido trágico y que ha motivado que estuviera desaparecida de sus redes.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha narrado por todo lo que ha pasado y le ha dejado preocupada en las últimas horas. "Sé que hoy no habéis sabido nada de mí en todo el día, pero es que ayer fue el mejor día de mi vida y hoy creo que casi que el peor", ha comenzado diciendo para explicar cómo han sucedido los hechos. Marta ha contado que estaba en un terreno con su perra Puppy suelta y, que de pronto, esta salió corriendo hacia la carretera.

"Casi le atropella un coche", ha expresado aún asustada por recordar la imagen y ha contado lo que le salió a ella de manera instintiva en ese momento. "Me tiré corriendo para que no le pasara nada. El coche casi me atropella a mí. Di un salto increíble. Estoy un poco cagada porque esto para mí es súper delicado. Yo sé que las mujeres normales saltan, corren y pues de todo, pero es que este embarazo es diferente y de verdad que me he llevado un disgusto", ha confesado.

PUEDE INTERESARTE De Sofía Suescun a Adara Molinero: todas las reacciones al embarazo de Marta Peñate

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un episodio que le ha dejado tocada y que le ha empañado la gran alegría de su deseado positivo de embarazo. Este susto ha activado todos los miedos de la influencer y el hecho de haber dado la noticia tan pronto.

Marta Peñate y sus miedos tras el incidente del coche

"Tengo miedo de que algo salga mal. Sé que quizás ha sido muy pronto para contarlo, pero os había hecho a todos partícipes de la transferencia. Cuando me enteré del positivo lo primero que pensé es '¿y si algo sale mal?', un aborto, otro ectópico... Miles de dudas me entraron, pero os lo debía", ha explicado en sus redes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una sensación de preocupación constante que le está haciendo vivir el momento con más cautela que felicidad. "Pensé que estos miedos se acabarían con el positivo, pero no. No parto de tener miedo porque algo malo pueda pasar. Miedo a un nuevo fracaso y de tener que contar públicamente que no ha salido bien", ha expresado tal como se siente en estos momentos.

El incidente del coche no ha hecho más que generar más miedo en Marta Peñate. La influencer se ha desahogado con sus seguidores y ha agradecido todo el apoyo que está recibiendo. "El día 26 de mayo me dicen si hay latido. Tengamos fe. No sabéis lo que voy a llorar cuando lo escuche", ha contado, además de que no descarta en unos días repetirse los análisis por si algo en ella hubiera cambiado.