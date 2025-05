Lorena Romera 19 MAY 2025 - 11:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' está siendo muy criticado por negar la paternidad del bebé de Jeimy Báez

El esgrimista se pronuncia sobre el embarazo de la exnovia de Carlo Costanzia tras ser señalado como padre

Yulen Pereira se ha convertido en el centro de la noticia desde que se conociera el embarazo de Jeimy Báez. Aunque la exnovia de Carlo Costanzia no pretendía aclarar la identidad del progenitor, en su entrevista en '¡De Viernes!' terminó rompiendo a llorar al confirmar por error que el esgrimista es el padre de su bebé. Tras esto, el exconcursante de 'Supervivientes' se ha visto obligado a tomar una drástica decisión.

Hace dos semanas, Jeimy Báez reaparecía en sus redes sociales tras algún tiempo desaparecía. Lo hacía presumiendo de embarazo y celebrando su baby shower. Unas fotos que volvían a convertirla en el centro de todas las miradas. ¿Quién es el padre de la criatura?, se preguntaba todo el mundo en ese momento.

La última pareja conocida con quien se había relacionado a la exconcursante de 'GH DÚO' había sido Yulen Pereira. Era febrero cuando se les fotografiaba juntos y saliendo de casa del que fuera pareja de Anabel Pantoja. En ese momento, ninguno de los dos quería entrar en detalles de la relación que mantenían. En abril, el esgrimista confirmó que "tuvo algo" con ella, pero que "no fue una relación".

Este mismo es, poco antes de confirmarse el embarazo de la joven, el deportista sorprendía a todos cambiando de vida y mudándose a Valencia. Ahora, tras la entrevista de la exnovia de Carlo Costanzia en '¡De Viernes!', donde ha confirmado por error la paternidad de Yulen Pereira con las preguntas de los colaboradores, él se ha visto obligado a tomar una decisión sin precedentes.

Después de estar días recibiendo comentarios a través de su perfil de Instagram, donde le preguntaban si era el padre de la criatura, el esgrimista ha decidido bloquear la opción de que puedan escribirle en sus publicaciones. Así, si este mismo viernes podíamos leer los mensajes que le dejaban en su último post, ahora, que ya se apunta a que sería el padre que está gestando Yeimy Báez, no hay ni rastro de estos comentarios.

"¿Vas a ser papá?" o "papasito", le escribían en esta última publicación del viernes que ahora aparece sin la posibilidad de hacer comentarios. Pero sus seguidores más críticos, molestos con esta tajante decisión del exconcursante de 'Supervivientes', han decidido recurrir a anteriores posts para dejarle clara su postura:

"Tus padres se hicieron cargo de ti. No te preocupes, la vida da muchas vueltas, te llegará el karma que te mereces", "asume tus responsabilidades, hay que ser muy poco hombre para mirar para otro lado", "reconoce a tu futuro hijo... no tienes por qué estar con su madre, pero ese bebé no ha pedido nacer. Tú eres tan responsable como su madre", "visto lo visto, lo mejor que le puede pasar a ese bebé es que no ejerzas de padre", son solo algunas de las muchas críticas que ha recibido Yulen Pereira al estar negando la paternidad del bebé de Jeimy Báez.