Miguel Salazar Madrid, 19 MAY 2025 - 18:49h.

Este martes, a partir de las 15:50 horas, el cara a cara más esperado entre Laura Cuevas y su marido Carlos Calderón, en 'Tardear'

"Que quede claro que no quiero volver con él", asegura la televisiva

Exclusiva | La presunta amante del marido de Laura Cuevas presenta las pruebas definitivas de su encuentro con él: "Hay fotos"

Laura Cuevas se ha sentado en el plató de 'Tardear' para aclarar cómo está su matrimonio con Carlos Calderón después de las infidelidades que mutuamente se llevan acusando desde que la televisiva empezó su trayectoria por 'Supervivientes'.

La última infidelidad que habría cometido su marido habría sido con Daniela, la joven que compartió en directo su desliz con Calderón. Enseñó incluso una prueba que desmontaba la versión del marido de Cuevas, que aseguró no haber tenido apenas contacto con Daniela aquella noche. "Me lo quiero creer pero no", asegura Laura Cuevas.

La televisiva no ha podido controlar las lágrimas en una entrevista llena de emoción. Cuevas reconoce que tiene un "enganche emocional" con su marido, y que por eso necesia tener contacto con él a pesar de que el otro le "bloqueó" cuando se enteró que estaba haciendo un plan con un conocido suyo. Pese a los escasos intercambios de mensajes entre ambos, Cuevas quiere que a veces reciba una pregunta por su parte para preguntarle cómo se encuentra.

"Tengo bajones muy grandes"

"Después de todo lo que ha dicho de mí, si no fuera por la presión, hubiera seguido con él", afirma en directo. Para la televisiva "no iban tan mal" las cosas en su matrimonio, a pesar de las continuas discusiones que hemos podido ver entre los dos. "He ido remando contracorriente y he querido que vaya bien", subraya.

Pero, entre lágrimas y un gran dolor, Laura Cuevas asegura que nunca pensó que podía "superar los límites" la situación sentimental nen la qu se encuentra. "Para mí no está siendo fácil, estoy ilusionada con empezar una vida nueva", asegura. La televisiva explica que está haciendo lo posible para mantener su alegría, pero comparte que sufre "bajones muy grandes". "Necesito que me diga algo pero no con intenciones de volver, no me merezco esto", dice.

