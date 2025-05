Silvia Herreros 20 MAY 2025 - 11:44h.

La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal reacciona a las polémicas palabras de su madre sobre su relación

Así fueron las bodas de El Cordobés con Vicky Martín Berrocal y Virginia Troconis

Compartir







Alba Díaz se pronuncia sobre las polémicas palabras de su madre, Vicky Martín Berrocal, sobre su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés'. La hija de la diseñadora y el diestro se ha mostrado tajante ante las comentadas declaraciones de su progenitora asegurando haber "sufrido" mucho durante su relación.

Esta inesperada confesión, dada la buena relación que existe entre ambos, desató un aut éntico torbellino mediático. En shock, el colaborador de 'TardeAR' reaccionaba poco después a las palabras de su exmujer, que incrédulo, aseguraba no esperar esas palabras de Vicky. "Me he quedado flipado con esto, no me lo esperaba", decía.

PUEDE INTERESARTE Alba Díaz habla de su relación con su hermano, Manuel Díaz Troconis

Ahora, bajo el marco del estreno de la docuserie que 'Las Berrocal' han grabado, Alba Díaz rompe su silencio sobre este tema. Preguntada por la prensa, la hija de los tertulianos habla sin tapujos.

"Es que esto... yo entiendo, o sea, desde fuera yo entiendo que os podéis alarmar, pero es que ella estaba hablando...", dice. "O sea... para una pareja... no una, porque imagino que hay muchas más parejas que se respetan y se quieren y se llevan bien...", señala hablando de la excelente relación que siempre ha habido entre sus padres.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer ha querido dejar claro que las palabras de Vicky han sido malinterpretadas y secadas de contexto y que, a lo que realmente quería referirse era a la "mochila" tan grande que su madre tiene en el amor. "Igual que yo puedo decirlo a veces, yo he sufrido mucho y han sido chicos maravillosos, pero no tiene nada que ver con el segundo, sino con cómo te encuentras tú y cómo la seguridad que tengas en ti misma y a eso se refería. Vamos, mi padre es... él no lo vio", explica.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Desde el photocall, los reporteros han querido destacar la "caballerosidad" de 'El Cordobés', que tras las palabras de Vicky quiso disculparse públicamente por si, durante el tiempo que estuvieron juntos, no supo hacerla feliz. Tras esto, Alba no ha podido evitar reaccionar y alabar a su padre, todo un ejemplo para ella.

El torero es para la novia de Marcos Terrones todo un referente. Su matrimonio con Virginia Troconis, un ejemplo a seguir. "Aprendo de ellos cada día. Con Virginia me ha enseñado unas cosas que no he podido ver con mis padres, como esa continuidad de una pareja, el tener una familia con hermanos y tener esa cosa de piña con hermanos... yo en mi casa no tenía hermanos, entonces yo aprendí muchísimo de ellos y de su relación", confiesa emocionada.