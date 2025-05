Ana Carrillo 20 MAY 2025 - 20:47h.

Daniela Cano ha criticado a Edi Insua y a Violeta Crespo, destapando también que la profesora de zumba se ha puesto en contacto con una 'fresi'

Daniela Cano no se lleva bien con Edi Insua y Violeta Crespo desde que los tres concursaban en 'Gran Hermano 19'. Su relación no ha mejorado desde que salieron de la casa de Guadalix de la Sierra y, aunque hace tiempo que ninguno se pronunciaba sobre su conflicto, ha sido la amiga de Maica Benedicto la que ha vuelto a la carga arremetiendo contra 'Violedi' en sus stories de Instagram.

La catalana ha comenzado explicando que ha decidido volver a hablar de ellos porque sus seguidores le han preguntado en qué punto está su relación. Tras esa primera aclaración, ha revelado que no tiene relación "con ninguno de los dos" y ha recordado que el amigo de Ruvens dijo que, de todas las 'fresis', ella era la que le parecía "la más mala, la que más le iba a hacer daño y la que más le sacaba de sus casillas".

"A ver, hijo mío, las cosas como son: yo cuando quiero a una persona y la respeto soy leal hasta la muerte, pero la gente que ya sé de qué pie cojea y que bajo mi punto de vista es mala persona y encima se ríe de todas las niñas por detrás y no tiene los santos pebrots ['pimientos' en catalán] de decirlo en la cara... ¡No fotem ['j*damos' en catalán]! Si tú vas a por mí, pues yo te voy a hundir y te voy a dar donde más duele", han sido las palabras que Daniela le ha dirigido a Edi.

"Una vez que me das o que intentas darme, yo te voy a dar el doble, porque no me vas a pisar tú", ha reiterado la íntima de Maica, que después ha pasado a hablar de Violeta, destapando que sabe que "le escribe" a Lucía Rolek, que es del team de las fresis, con el que tanto discutió su novio en la casa y fuera de ella por ser un gran defensor de su team azul: "Eso es lo único que sé de ella, que en varias ocasiones ha hablado con mi amiga Lucía y alguna vez que otra con mi niña Silvia, pero más con Lucía".

Daniela ha asegurado que no le importa que Lucía y Violeta estén en contacto y que nunca se le ocurriría pedirle a su amiga que corte esa relación porque a ella tampoco le gustaría que sus amigas limitasen con quien puede hablar o tener relación: "Yo le dije que nunca me iba a meter. Eso es una decisión de mi niña Lucía y si decide hablarse con ella es su decisión y ni yo ni ninguna de las 'fresis' nos vamos a meter".