La gran boda entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez será en Venecia entre el 24 y el 26 de junio

La prometida de Jeff Bezos celebra su despedida de soltera: en París, con Kim Kardashian y en un enclave histórico

Compartir







A pocas semanas de su esperada boda con Lauren Sánchez, el magnate tecnológico Jeff Bezos ha elegido Madrid como escenario para su despedida de soltero. Mientras tanto, su prometida deslumbraba en el Festival de Cannes tras haber celebrado su propia despedida de soltera en París junto a amigas famosas.

El fundador de Amazon ha disfrutado de una velada privada en la capital española, acompañado por un selecto grupo de amigos. Tal y como se ha conocido, la noche comenzó con una cena en el prestigioso restaurante Ten con Ten, ubicado en el barrio de Salamanca. Allí, el grupo degustó platos gourmet que ofrece el local, como risotto de sémola con trufa, pulpo asado y colmenillas a la crema de foie.

PUEDE INTERESARTE La curiosa rutina de Jeff Bezos que le permite conseguir todos sus logros

Después, la celebración continuó en el exclusivo Gunilla Club, situado en el Paseo de Recoletos. Varios asistentes compartieron en redes sociales su sorpresa al encontrarse con Bezos en estos locales de lujo. Algunos medios también aseguran que reservó en el Hotel Four Seasons para continuar una celebración más íntima.

Mientras Bezos se despedía de su soltería en España, Lauren Sánchez, de 55 años, se encontraba en Francia en el Festival de Cannes. Durante su estancia en la Riviera Francesa, fue homenajeada en la Global Gift Gala por su compromiso con causas sociales y ambientales, destacando su labor en el Bezos Earth Fund y This Is About Humanity.

PUEDE INTERESARTE Jeff Bezos va a construir una de las casas más caras de la historia: una triple mansión en una isla exclusiva

Preparativos para una boda de ensueño

La pareja, que se comprometió en mayo de 2023 tras cinco años de relación, tiene previsto casarse a finales de junio en una fastuosa ceremonia en Venecia, Italia. El evento reunirá a más de 200 invitados, incluyendo figuras como Oprah Winfrey, Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio y la cantante Jewel.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para la ocasión, Bezos ha reservado cinco de los hoteles más lujosos de Venecia y se espera que utilice su megayate de 500 millones de dólares, el Koru, para acoger a algunos de los invitados.

Con estas celebraciones previas, Jeff Bezos y Lauren Sánchez se preparan para una boda que promete ser uno de los eventos más destacados del año, combinando lujo, amor y la presencia de numerosas celebridades.