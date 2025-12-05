El hombre, conocido como El Portugués, vive en una residencia de ancianos en Zamora

La desaparición de María Trinidad y su bebé en 1987 no quedará en el olvido

Compartir







La desaparición de Maritrini y su bebé en Asturias en 1987 sigue trayendo de cabeza a los investigadores. Treinta años después, las últimas pistas, que les ha llevado a buscar en el fondo de la balsa de Berbés, han sido infructuosas. Los investigadores no pierden la esperanza de que su marido, él único sospechoso que tienen, cuente qué sabe.

Un testigo había situado al marido de Maritrini, conocido como El Portugués, deshaciéndose de sus coches en la zona de la balsa de Berbés, que recogía los desechos de una antigua mina, cerca de Ribadesella (Asturias).

PUEDE INTERESARTE El misterio de Mari Trini y su bebé

Los agentes creían que si el hombre tiró los coches allí, en el interior podrían estar los cuerpos de Maritrini y su bebé de 15 meses. Sin embargo, tras dos días de búsqueda de la Policía y la UME, han hallado un vehículo que no se corresponde con el de El Portugués, y ningún resto humano.

El dispositivo desplegado en la balsa ha retirado 15.000 metros cúbicos de agua y gran cantidad de lodo y barro.

Una entrevista con El Portugués

Llegados a este punto, 38 años después de la desaparición de la mujer y su hija y con un doble crimen prescrito, a los agentes solo les queda que el marido, y único sospechoso para ellos, hable de qué le pasó a su familia.

PUEDE INTERESARTE Finaliza la búsqueda de Mari Trini y su bebé, desaparecidas en 1987

A finales de noviembre, antes de iniciar la búsqueda de sus coches y de los cuerpos en la balsa, los agentes de la UDEF estuvieron visitando a El Portugués en la residencia de Zamora en la que vive desde hace un año, según informa el diario La Nueva España.

Los agentes pensaron que tal vez el hombre colaboraría. Ya no va a ir a prisión si admite los crímenes. Pero no lo hizo. No aportó nada. Incluso habló en francés para evitar dar información.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Solo les dijo a los policías que si querían su ayuda lo llevaran a Suiza, donde vivió de joven y desea pasar sus últimos años.

"Si me lleváis a Suiza os lo cuento", les dijo el sospechoso. Sin embargo, los agentes no le dan credibilidad alguna a un hombre que lleva casi 40 años sin soltar ni una palabra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Maritrini denunció a El Portugués por malos tratos

Maritrini y su bebé desaparecieron en 1987 después de haber denunciado a su marido por malos tratos y refugiarse en un convento con unas monjas.

El Portugués, con antecedentes por agresión sexual y otros delitos en Suiza y otros países europeos, siempre fue el sospechoso de la Policía en España pero nunca ha colaborado.

Ella desapareció justo después de volver con él y ser notificados por el juzgado que el proceso en contra del marido se iba a celebrar. El Portugués dijo que se habían ido a vivir a El Algarve y que ella se había ido poco después.